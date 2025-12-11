عبلة كامل بخير..توجيهات رئاسية لرعاية كبار الفنانين وأشرف زكي يطمئن الجمهور عليهم

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية كبار الفنانين وتقديم الدعم الصحي والاجتماعي لهم، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا للرموز التي أثرت الوجدان المصري والعربي بتاريخ فني كبير.

وجاءت تصريحات أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON مع الإعلامي أحمد سالم، حيث أكد أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمامًا ملحوظًا من الرئيس بالفنانين وكبار المبدعين.

اهتمام رئاسي برعاية كبار الفنانين

قال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي إن الدولة لا تتأخر عن تقديم الرعاية الطبية لأي من الفنانين الذين يحتاجون للدعم، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس شملت حالات عدد من رموز الفن، من بينهم الفنان محمد صبحي والموسيقار عمر خيرت.

وأوضح أن اهتمام الرئيس يعكس تقديرًا لدور الفنانين في تشكيل وعي ووجدان الشعب المصري والعربي، لافتًا إلى أن هذا الدعم هو امتداد لمواقف إنسانية متواصلة منذ تولي الرئيس مهامه.

أسماء الفنانين.. أسرار لا يفضل النقيب كشفها

ورفض أشرف زكي الكشف عن أسماء الفنانين الذين شملهم التوجيه بالعلاج، موضحًا أن هذا الأمر يدخل ضمن الخصوصية الشخصية لكل فنان. وأضاف:

"مش حابب أقول أسماء.. كلهم بخير والحالات طبيعية بحكم السن، لكن التفاصيل الطبية من خصوصيات أصحابها".

وأكد أن الدولة تتعامل مع هذه الملفات بسرية واهتمام بالغ، وتقدم كل أشكال الدعم دون تردد.

عبلة كامل بخير واعتزالها لا علاقة له بالمرض

وحول ما تردد عن الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل، حسم أشرف زكي الجدل قائلًا إنها بخير تمامًا، وتعيش في منزلها، وقرار الاعتزال قرار شخصي لا علاقة له بأي ظروف صحية.

وأبدى أسفه للشائعات التي تطال الفنانين، مشددًا على ضرورة احترام حياتهم الخاصة وعدم تداول معلومات غير دقيقة.

رسالة شكر للرئيس باسم الفنانين

وفي ختام حديثه، وجه أشرف زكي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي باسم جموع الفنانين المصريين، مؤكدًا أن هذه اللفتات الإنسانية ليست جديدة، وأن الوسط الفني يقدّر اهتمام الدولة ورعايتها.

وأضاف:

"نتمنى نكون على قدر الثقة التي منحها لنا الرئيس واهتمامه بالفنانين المصريين".