طقس خريفي متقلب اليوم الجمعة.. شبورة كثيفة وأمطار خفيفة ورذاذ بالشمال

تشهد محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، أجواءً خريفية متقلبة تتنوع بين الدفء نهارًا والبرودة ليلًا، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية. وأوضحت الهيئة أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية في درجات الحرارة، مع استمرار ظهور الظواهر المعتادة لهذا الفصل.

شبورة مائية كثيفة صباحًا

توقعت الأرصاد تكوُّن شبورة مائية كثيفة في ساعات الفجر الأولى وحتى التاسعة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع التحذير من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وضرورة الحذر أثناء القيادة.

سحب منخفضة ورذاذ متقطع

ذكرت الهيئة أن السحب المنخفضة تغطي أجزاء من الوجه البحري والقاهرة الكبرى، مصحوبة برذاذ خفيف لا يؤثر على الأنشطة اليومية، فيما يظل الطقس غائمًا جزئيًا في بعض المناطق الشمالية.

أمطار خفيفة شمالًا

وأوضحت الأرصاد أن هناك فرصًا ضعيفة لهطول أمطار خفيفة وغير مؤثرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وسط توقعات باستقرار نسبي في الأحوال الجوية خلال ساعات المساء.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: العظمى 27°، الصغرى 20°

الإسكندرية: العظمى 27°، الصغرى 17°

مطروح: العظمى 25°، الصغرى 15°

سوهاج: العظمى 31°، الصغرى 18°

قنا: العظمى 32°، الصغرى 19°

أسوان: العظمى 33°، الصغرى 21°

نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية المفاجئة

في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حزمة من الإرشادات المهمة للمواطنين، تهدف إلى تعزيز الوعي والوقاية من مخاطر الطقس المتقلب، خاصة مع تزايد فرص سقوط الأمطار وظهور الشبورة الكثيفة على بعض الطرق.

أولاً: الحذر من الشبورة المائية

دعت الهيئة السائقين إلى القيادة بهدوء خلال الساعات الأولى من الصباح لتفادي الحوادث الناتجة عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مع تجنب استخدام الكشافات العالية لأنها تزيد من صعوبة الرؤية وسط الشبورة الكثيفة.

ثانيًا: الاستعداد لسقوط الأمطار

أكدت الأرصاد أهمية حمل المظلات أثناء الخروج من المنزل، خاصة في محافظات الساحل الشمالي والوجه البحري، مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء أثناء تساقط الأمطار حفاظًا على السلامة العامة.

كما نصحت بعدم ركن السيارات أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية خلال فترات الرياح القوية والأمطار الغزيرة.

ثالثًا: التعامل مع الرياح وتقلبات الجو

شددت الهيئة على ضرورة غلق النوافذ جيدًا عند نشاط الرياح، وتجنب التواجد بالقرب من الأشجار أو اللوحات المعدنية أثناء العواصف.

كما طالبت المواطنين بـ متابعة نشرات الطقس اليومية لتجنب المفاجآت الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة مسبقًا.

رابعًا: ارتداء الملابس المناسبة

أوصت الأرصاد بارتداء ملابس خريفية معتدلة نهارًا مع الاستعانة بملابس أكثر دفئًا ليلًا، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة في فترات الليل والصباح الباكر، محذّرة من التخفيف المفاجئ في الملابس لتفادي الإصابة بنزلات البرد.

خامسًا: نصائح عامة للسلامة

حثت الهيئة المواطنين على متابعة التحذيرات الرسمية عبر منصاتها المعتمدة، وتجنب الأنشطة البحرية وقت اضطراب الملاحة، مع الاهتمام بتدفئة كبار السن والأطفال ليلًا لتفادي تأثير برودة الطقس على صحتهم.

