طقس الخميس.. أجواء خريفية معتدلة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على بعض المحافظات

تتجه درجات الحرارة في مصر للاستقرار خلال الساعات المقبلة، وسط أجواء خريفية معتدلة يعلن معها فصل الخريف حضوره الكامل، وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيان جديد، أن البلاد تشهد اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب المحافظات، مقابل أجواء مائلة للبرودة ليلًا، مع استمرار الهدوء النسبي في حركة الرياح، وظهور شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر.

فيما يلي يرصد الموجز تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ونصائح مهمة من الأرصاد للمواطنين

شبورة مائية صباحًا وتحذيرات للسائقين

حذّرت الهيئة من تشكّل شبورة مائية كثيفة اعتبارًا من الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية إلى:

القاهرة الكبرى

السواحل الشمالية

مدن القناة

وناشدت السائقين ضرورة الالتزام بالقيادة الهادئة، وتجنب السرعات العالية خلال ساعات الصباح الأولى، لتفادي الحوادث الناتجة عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مع تجنب استخدام الكشافات القوية لأنها تعكس الضوء وسط الشبورة وتزيد من صعوبة الرؤية.

أمطار خفيفة متفرقة على بعض المحافظات

توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة بشكل متقطع على عدة مناطق، أهمها:

القاهرة الكبرى

جنوب الوجه البحري

السواحل الشمالية

كما أشارت إلى نشاط خفيف في حركة الرياح على فترات، ما يساعد على اعتدال الطقس دون تأثيرات قوية على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة في أبرز المحافظات

القاهرة: العظمى 28° – الصغرى 19°

الإسكندرية: العظمى 26° – الصغرى 18°

مطروح: العظمى 26° – الصغرى 20°

سوهاج: العظمى 31° – الصغرى 18°

قنا: العظمى 32° – الصغرى 19°

أسوان: العظمى 34° – الصغرى 21°

هذا الاستقرار الحراري يعد امتدادًا للأجواء الخريفية التي تجمع بين دفء النهار وبرودة الليل، خصوصًا في محافظات الصعيد.

نصائح مهمة من هيئة الأرصاد للمواطنين

في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد مؤخرًا، أصدرت هيئة الأرصاد مجموعة من الإرشادات لتجنب المخاطر الناتجة عن الشبورة أو الأمطار أو نشاط الرياح:

1- الحذر من الشبورة

القيادة بهدوء خلال الصباح.

تجنب إضاءة الكشافات العالية.

ترك مسافات آمنة بين السيارات.

2- الاستعداد للأمطار

حمل المظلات عند الخروج من المنزل.

تجنب الوقوف أسفل الأشجار ولوحات الإعلانات.

الابتعاد عن أسلاك وأعمدة الكهرباء وقت سقوط الأمطار.

عدم ركن السيارات أسفل الأشجار.

3- التعامل مع نشاط الرياح

غلق النوافذ جيدًا.

عدم التواجد تحت أشجار أو منشآت معدنية خلال العواصف.

متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

4- الملابس المناسبة

أوصت الهيئة بارتداء ملابس خريفية معتدلة نهارًا، مع استخدام ملابس أكثر دفئًا خلال الليل والصباح الباكر لتجنب نزلات البرد.

5- نصائح عامة

متابعة البيانات الرسمية من الأرصاد فقط.

تجنب الأنشطة البحرية وقت اضطراب الأمواج.

تدفئة الأطفال وكبار السن ليلًا.

حالة الطقس الخميس

أجواء مستقرة إجمالًا، مع فرص أمطار خفيفة وشبورة في الصباح ودرجات حرارة معتدلة نهارًا تميل للبرودة ليلًا، الأرصاد تؤكد ضرورة الحذر على الطرق والمتابعة المستمرة للتحديثات.

