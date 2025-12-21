موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 رسميًا بعد الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية بشكل رسمي جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تنظيم عملية الصرف وتخفيف التكدس، مع توضيح قيمة المرتبات بعد آخر زيادة للحد الأدنى للأجور، والتي تشمل العاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية، ويكشف الموجز التفاصيل.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع اهتمام ملايين الموظفين بمعرفة موعد صرف الرواتب وقيمتها النهائية، خاصة مع اقتراب نهاية العام، وزيادة الأعباء المعيشية.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 باليوم والتفصيل

حددت وزارة المالية أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 وفقًا للجهات الحكومية المختلفة، حيث يبدأ الصرف رسميًا يوم 24 ديسمبر 2025 ويستمر حتى 30 ديسمبر 2025.

صرف المرتبات يوم 24 ديسمبر 2025

يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم 24 للجهات التالية:

مجلس النواب

مجلس الأمن القومي

الجهاز المركزي للمحاسبات

المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس الأعلى للصحافة

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وزارة التموين والتجارة الداخلية

وزارة القوى العاملة

وزارة الإسكان والمرافق

وزارة التضامن الاجتماعي

مديريات الطرق والنقل

صرف المرتبات يوم 25 ديسمبر 2025

ويتم صرف المرتبات يوم 25 ديسمبر للعاملين في الوزارات والهيئات التالية:

التعليم العالي

التنمية المحلية

العدل

الكهرباء

التخطيط

الاستثمار

التعاون الدولي

التربية والتعليم

الزراعة

الخارجية

الشباب والرياضة

المالية

المحكمة الدستورية العليا

الأزهر الشريف

دار الإفتاء المصرية

هيئة النيابة الإدارية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

هيئة قضايا الدولة

مجلس الوزراء

النيابة العامة

اللجنة العليا للانتخابات

مواعيد صرف المتأخرين عن القبض

وأوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 يستمر خلال أيام 28 و29 و30 ديسمبر لجميع العاملين الذين لم يتمكنوا من صرف رواتبهم في المواعيد المحددة سابقًا.

قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2025 بعد آخر زيادة

كشفت وزارة المالية عن قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2025 بعد تطبيق الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور، والتي جاءت كالتالي:

الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه

من 12,200 إلى 13,800 جنيه الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه

من 10,200 إلى 11,800 جنيه درجة مدير عام: من 8,700 إلى 10,300 جنيه

من 8,700 إلى 10,300 جنيه الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه

من 8,200 إلى 9,800 جنيه الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه

من 7,200 إلى 8,500 جنيه الدرجة الثالثة (التخصصية): من 6,700 إلى 8,000 جنيه

من 6,700 إلى 8,000 جنيه الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه

من 6,200 إلى 7,300 جنيه الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة): من 6,000 إلى 7,100 جنيه

من 6,000 إلى 7,100 جنيه الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): من 6,000 إلى 7,100 جنيه

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

أتاحت وزارة المالية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 من خلال عدة وسائل، لتسهيل عملية الصرف على الموظفين، وتشمل:

فروع البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات

المنتشرة في جميع المحافظات ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة للبنوك

وأكدت الوزارة أن المرتبات متاحة للصرف طوال اليوم وفقًا لنظام كل جهة، دون التقيد بساعات عمل محددة.

وزارة المالية تحسم الجدل حول موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بهذا الإعلان، تكون وزارة المالية قد حسمت الجدل الدائر حول موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، مؤكدة التزامها بتطبيق الزيادات المقررة، وتنظيم مواعيد الصرف بما يضمن سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم دون تزاحم.

ويترقب الموظفون خلال الأيام المقبلة بدء الصرف رسميًا، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد ونهاية العام، وسط تأكيدات حكومية باستمرار العمل على تحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين.