موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للمعلمين والموظفين الحكوميين وجدول الأجور

شهدت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حالة من الاهتمام الواسع من جانب المعلمين وموظفي الجهاز الإداري للدولة، بالتزامن مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، خاصة في ظل الحديث عن الحد الأدنى الجديد للأجور وحوافز المعلمين، إلى جانب قرارات وزارة التربية والتعليم المتعلقة بضبط منظومة التعليم وحماية الطلاب داخل المدارس الخاصة والدولية، ويكشف الموجز التفاصيل.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 رسميًا

كشفت مصادر رسمية أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للعاملين بالدولة، ومن بينهم المعلمون، سيبدأ اعتبارًا من الأربعاء 24 ديسمبر 2025، وذلك وفق جدول زمني منظم يراعي التيسير على الموظفين ومنع التكدسات أمام ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد.

وجاءت مواعيد الصرف على النحو التالي:

صرف المتأخرات : أيام الإثنين 8، الثلاثاء 9، والأربعاء 10 ديسمبر 2025.

: أيام الإثنين 8، الثلاثاء 9، والأربعاء 10 ديسمبر 2025. صرف الرواتب الأساسية: أيام الأربعاء 24، الخميس 25، الأحد 28، والإثنين 29 ديسمبر 2025.

توجيهات رئاسية بدعم المعلمين وتحسين أوضاعهم

في إطار اهتمام الدولة بالعملية التعليمية، وجّه الرئيس خلال اجتماع رسمي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بضرورة الاستمرار في دعم المعلمين ماديًا ومعنويًا، مع توفير الحوافز المناسبة بشكل منتظم، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، بما ينعكس على جودة التعليم داخل المدارس.

كما شددت التوجيهات على أهمية الحفاظ على الانضباط وغرس القيم الأخلاقية، مع تطبيق إجراءات محاسبية صارمة ضد أي تجاوزات.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد زيادة 2025

أعلنت الجهات المختصة ضوابط الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق الزيادات الجديدة لعام 2025، والتي شملت علاوات دورية متفاوتة حسب الدرجة الوظيفية، وجاءت القيم كالتالي:

الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه

الدرجة العالية: 11,800 جنيه

مدير عام: 10,300 جنيه

الدرجة الأولى: 9,800 جنيه

الدرجة الثانية: 8,500 جنيه

الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه

الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه

الدرجة الخامسة: 7,100 جنيه

الدرجة السادسة: 7,000 جنيه

وأكدت الضوابط أن تطبيق أي زيادات جديدة في المرتبات يتم عادة مع بدء تنفيذ الموازنة العامة في شهر يوليو من كل عام.

أماكن وآليات صرف مرتبات ديسمبر 2025

حرصًا على تسهيل عملية صرف المرتبات، أتاحت الدولة عدة قنوات رسمية لاستلام الرواتب، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.

منافذ الدفع الإلكتروني مثل «فوري».

المحافظ الإلكترونية وبطاقات «ميزة».

متى وكيف يُصرف حافز التدريس للمعلمين؟

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن حافز التدريس بقيمة 1000 جنيه بدأ صرفه اعتبارًا من شهر نوفمبر 2025 ويُصرف بشكل شهري منتظم للمعلمين المستحقين.

وأكدت الوزارة أن هذا الحافز يختلف عن حافز التطوير، الذي تبلغ قيمته نحو 800 جنيه، والمخصص لبعض المعلمين المشاركين في منظومة التعليم الجديدة.

18 قرارًا عاجلًا لحماية طلاب المدارس الخاصة والدولية

في سياق متصل، أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميمًا يضم 18 إجراءً مشددًا لضمان أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة والدولية، أبرزها:

تحديث كاميرات المراقبة لتغطية جميع أنحاء المدرسة.

تخصيص موظفين لمتابعة الكاميرات طوال اليوم الدراسي.

إجراء تحليل مخدرات للعاملين الجدد.

تنظيم دخول أفراد الأمن والصيانة.

تشديد الرقابة على مواعيد حضور وانصراف الطلاب.

وضع مدرسة دولية تحت الإشراف وإحالة مسؤولين للتحقيق

قررت الوزارة وضع إحدى المدارس الدولية تحت الإشراف المالي والإداري بعد رصد مخالفات جسيمة، مع إحالة المسؤولين المتورطين إلى الشؤون القانونية.

وتتولى لجنة متخصصة من المديرية التعليمية إدارة المدرسة مؤقتًا، لحين مراجعة الإجراءات وإعادة الانضباط الكامل للعملية التعليمية.

بهذا، يتضح أن شهر ديسمبر 2025 يشهد تطورات مهمة على صعيد صرف المرتبات، وتحسين أوضاع المعلمين، إلى جانب قرارات حاسمة لضبط منظومة التعليم وحماية الطلاب، في إطار خطة الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية بشكل شامل.