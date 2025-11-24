جدول مرتبات نوفمبر 2025 بعد الزيادة الرسمية..تفاصيل الصرف على مدار 5 أيام

انطلق اليوم الإثنين صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفق ما أعلنته وزارة المالية في بيان رسمي تضمن جدول مواعيد الصرف والفئات المستحقة بعد آخر زيادة في الحد الأدنى للأجور، ويرصد الموجز التفاصيل.

بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025

بدأت وزارة المالية صباح اليوم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 لموظفي الدولة، على أن تستمر عملية الصرف حتى يوم 30 نوفمبر، وذلك بهدف تخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي ومنع التكدس أمام البنوك.

وأكدت الوزارة أن خطة الصرف تمتد على مدار 5 أيام لضمان سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم دون زحام.

كما أوضحت أن صرف المتأخرات الخاصة بشهر نوفمبر سيكون خلال أيام 6 و9 و10 من نفس الشهر.

رفع الحد الأدنى للأجور 2025

شهد شهر يوليو الماضي تطبيق الحكومة لحزمة زيادات جديدة على رواتب العاملين والحد الأدنى للأجور.

وتراوحت قيمة الزيادة بين 1,100 و1,600 جنيه طبقًا للدرجة الوظيفية، إضافة إلى العلاوتين الدورية والمقطوعة.

ووصل الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة إلى 7,000 جنيه، في خطوة تستهدف دعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل وتقليل آثار التضخم.

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة 2025

جاءت التعديلات الحكومية الجديدة على المرتبات وفقًا لتسع درجات وظيفية، كالتالي:

الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه

من 12,200 إلى 13,800 جنيه الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه

من 10,200 إلى 11,800 جنيه مدير عام: من 8,700 إلى 10,300 جنيه

من 8,700 إلى 10,300 جنيه الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه

من 8,200 إلى 9,800 جنيه الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه

من 7,200 إلى 8,500 جنيه الدرجة الثالثة: من 6,700 إلى 8,000 جنيه

من 6,700 إلى 8,000 جنيه الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه

من 6,200 إلى 7,300 جنيه الدرجة الخامسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه

من 6,000 إلى 7,100 جنيه الدرجة السادسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه

مواعيد صرف مرتبات نوفمبر 2025 للوزارات

أعلنت وزارة المالية جدولًا تفصيليًا لصرف رواتب الجهاز الإداري وفقًا للمؤسسات الحكومية على 3 مراحل:

١- الصرف يوم 24 نوفمبر

يشمل جهات:

مجلس النواب – مجلس الأمن القومي – الجهاز المركزي للمحاسبات – المجلس القومي لحقوق الإنسان – الأعلى للصحافة – مجلس الدفاع الوطني – الأعلى لتنظيم الإعلام – التموين – القوى العاملة – الإسكان – التضامن – مديريات الطرق والنقل.

٢- الصرف يوم 25 نوفمبر

يشمل:

التعليم العالي – التنمية المحلية – العدل – الكهرباء – التخطيط – الاستثمار – التعاون الدولي – التعليم – الزراعة – الخارجية – الشباب والرياضة – المالية – المحكمة الدستورية – الأزهر – دار الإفتاء – النيابة الإدارية – التنظيم والإدارة – قضايا الدولة – مجلس الوزراء – النيابة العامة – اللجنة العليا للانتخابات.

٣- الصرف أيام 26 و27 و30 نوفمبر

مخصص للجهات التي لم تصرف في الأيام السابقة أو لمن تخلفوا عن مواعيد الصرف.

تأتي خطة وزارة المالية لصرف مرتبات نوفمبر 2025 في إطار تسهيل الإجراءات وتقليل الضغط على منافذ السحب، إلى جانب استكمال حزمة الزيادات التي أقرتها الدولة لتحسين مستوى المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات تتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي.