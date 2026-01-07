أسعار الذهب اليوم.. ارتفاع ملحوظ وعيار 21 يسجل 6000 جنيه

تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، مع تسجيل تحركات جديدة في الأسعار بالتزامن مع التغيرات العالمية في سوق المعدن النفيس، وشهدت تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2026 ارتفاعًا نسبيًا في مختلف الأعيرة، وسط متابعة مستمرة من المواطنين خاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين الباحثين عن الملاذات الآمنة، ويرصد الموجز التفاصيل.

وتحتل أسعار الذهب الآن صدارة محركات البحث بشكل يومي، في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي عالميًا، وتأثر الأسواق المحلية بتقلبات سعر الأونصة عالميًا، وحركة العرض والطلب داخل السوق المصري.

أسعار الذهب عالميًا اليوم وتأثيرها على السوق المحلي

سجلت سعر أوقية الذهب عالميًا ارتفاعًا لافتًا، حيث تراوح السعر بين 4420 و4490 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لآخر تحديثات الأسواق الفورية. ويعكس هذا الارتفاع استمرار توجه المستثمرين عالميًا نحو الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار العملات الرئيسية.

ويرى محللون أن هذا الصعود العالمي كان له تأثير مباشر على الأسعار المحلية في مصر، خاصة مع ارتباط السوق المصري بالسعر العالمي للأونصة وسعر صرف الدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر لجميع الأعيرة

شهدت أسعار جرام الذهب اليوم استقرارًا نسبيًا عند مستويات مرتفعة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24:

سجل 6855 جنيهًا للبيع و6835 جنيهًا للشراء، ويُعد الأعلى سعرًا من بين الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 22:

بلغ 6285 جنيهًا للبيع و6265 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21:

استقر عند 6000 جنيه للبيع و5980 جنيهًا للشراء، ويُعد الأكثر تداولًا في السوق المصري.

سعر جرام الذهب عيار 18:

سجل 5145 جنيهًا للبيع و5125 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14:

وصل إلى 4000 جنيه للبيع و3985 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12:

بلغ 3430 جنيهًا للبيع و3415 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب والأونصة اليوم في مصر

واصل سعر الجنيه الذهب ارتفاعه متأثرًا بصعود عيار 21، حيث سجل:

الجنيه الذهب: 48000 جنيه للبيع و47840 جنيهًا للشراء.

كما جاءت أسعار الأونصة محليًا على النحو التالي:

سعر الأونصة بالجنيه المصري:

213280 جنيهًا للبيع و212570 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة بالدولار:

4494.36 دولارًا أمريكيًا.

لماذا ترتفع أسعار الذهب خلال هذه الفترة؟

يرجع خبراء سوق الذهب هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة التوترات الاقتصادية والسياسية عالميًا، إلى جانب ترقب قرارات السياسة النقدية العالمية. كما يساهم ارتفاع الطلب على الذهب سواء بغرض الادخار أو الاستثمار في دعم الأسعار محليًا.

ويؤكد متخصصون أن السوق المصري يتأثر سريعًا بأي تحرك في السعر العالمي للأونصة، خاصة مع تزايد الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية.

توقعات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

تشير التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية تسجيل تحركات جديدة صعودًا أو هبوطًا وفقًا للتغيرات العالمية، وينصح الخبراء المواطنين بمتابعة الأسعار لحظة بلحظة قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.