أسعار الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026 في مصر..تحديث جديد لعيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال تعاملات السبت 3 يناير 2026، حالة من التراجع النسبي، متأثرة بالانخفاض الذي طرأ على سعر أونصة الذهب عالميًا، والتي تحركت قرب مستوى 4330 دولارًا، بعد أن كانت قد لامست 4390 دولارًا في الجلسة السابقة. هذا التراجع العالمي انعكس بشكل مباشر على السوق المحلية، خاصة على سعر الذهب عيار 21 الذي يُعد الأكثر تداولًا ومبيعًا بين المواطنين والمستثمرين في مصر، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويتابع قطاع واسع من المصريين تحركات الذهب بشكل يومي، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو حتى الإقبال على الشراء في المناسبات الاجتماعية، ما يجعل أي تغيير في السعر محل اهتمام واسع داخل السوق.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفقًا لآخر تحديثات السوق المحلية، جاءت أسعار الذهب اليوم السبت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 : سجل نحو 6680 جنيهًا للجرام

: سجل نحو للجرام سعر الذهب عيار 21 : بلغ حوالي 5845 جنيهًا للجرام

: بلغ حوالي للجرام سعر الذهب عيار 18 : سجل نحو 5010 جنيهات للجرام

: سجل نحو للجرام سعر الجنيه الذهب: وصل إلى 46760 جنيهًا

وتُعد هذه الأسعار استرشادية، وقد تختلف من تاجر لآخر وفقًا لقيمة المصنعية والطلب داخل كل منطقة.

لماذا تراجع سعر الذهب في مصر؟

يرتبط أداء الذهب في السوق المصرية بشكل وثيق بحركة الأسعار العالمية، وعلى رأسها سعر الأونصة بالدولار، بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وخلال الساعات الماضية، تراجع الذهب عالميًا نتيجة عمليات جني أرباح، عقب موجة صعود قوية سجلها المعدن النفيس خلال الأسابيع الماضية.

كما ساهمت حالة الهدوء النسبي في التداولات العالمية في تقليص مكاسب الذهب، وهو ما انعكس على الأسعار المحلية، خاصة في ظل ترقب المستثمرين لأي مؤشرات جديدة من الاقتصاد الأمريكي.

دور الفيدرالي الأمريكي في تحركات الذهب

من العوامل الأساسية المؤثرة في سوق الذهب حاليًا، سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فخلال العام الماضي، أقدم الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات، وهو ما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا، مقارنة بالسندات أو الودائع.

هذا التوجه ساهم في تعزيز الطلب على الذهب عالميًا، ودفع الأسعار إلى مستويات تاريخية، قبل أن تشهد بعض التراجعات التصحيحية مؤخرًا.

توقعات أسعار الذهب خلال 2026

تشير توقعات الأسواق إلى احتمالية استمرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2026، وهو ما قد يمنح الذهب دعمًا إضافيًا على المدى المتوسط والطويل، إلا أن محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي الأمريكي أظهر حرص البنك المركزي على السيطرة على معدلات التضخم، وهو ما حدّ من اندفاع الذهب خلال الجلسات الأخيرة.

ويرى محللون أن الأسواق قد قامت بالفعل بتسعير جزء كبير من قرارات الفائدة المرتقبة، ما يجعل تحركات الذهب القادمة مرتبطة بشكل أساسي بأي بيانات اقتصادية مفاجئة أو تطورات جيوسياسية.

نصيحة للمستهلكين والمستثمرين

ينصح خبراء سوق الذهب المستهلكين بمتابعة الأسعار بشكل يومي، خاصة في ظل حالة التذبذب الحالية، بينما يُفضل المستثمرون التريث قبل اتخاذ قرارات شراء أو بيع كبيرة، لحين اتضاح اتجاه السوق خلال الأسابيع المقبلة.

وفي المجمل، يظل الذهب أحد أهم أدوات التحوط الآمنة في ظل التقلبات الاقتصادية، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، وهو ما يحافظ على جاذبيته داخل السوق المصرية رغم التراجعات المؤقتة.