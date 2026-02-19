الأرصاد: طقس أول أيام رمضان شديد البرودة صباحًا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس 19 فبراير 2026، الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك، طقسًا شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يميل للدفء نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ويكون مائلًا للحرارة على مناطق جنوب الصعيد، قبل أن تعود الأجواء شديدة البرودة مجددًا خلال فترات الليل.

شبورة مائية وفرص أمطار خفيفة

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وذلك على فترات متقطعة. كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

نشاط للرياح واضطراب الملاحة البحرية

ومن المتوقع نشاط الرياح على بعض المناطق، خاصة القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في أجزاء من محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد. كما تظهر سحب منخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

وحذرت الأرصاد من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، خاصة على سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3 أمتار. كما تشهد الملاحة اضطرابًا على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، مع سرعة رياح تتراوح بين 50 و60 كم/س وارتفاع أمواج يصل إلى 3.5 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 21 درجة – الصغرى 12 درجة

الإسكندرية: العظمى 20 درجة – الصغرى 11 درجة

مطروح: العظمى 19 درجة – الصغرى 10 درجات

سوهاج: العظمى 24 درجة – الصغرى 9 درجات

قنا: العظمى 26 درجة – الصغرى 10 درجات

أسوان: العظمى 27 درجة – الصغرى 13 درجة

وأكدت الهيئة ضرورة توخي الحذر خلال ساعات الصباح بسبب الشبورة، وكذلك متابعة حالة البحر بالنسبة للأنشطة البحرية، في ظل استمرار الأجواء الباردة خلال أول أيام الشهر الكريم.