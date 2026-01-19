«البرد القادم أشد».. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 19 يناير

يحرص المواطنون على متابعة التغيرات اليومية في درجات الحرارة عن كثب، خاصة في ظل الانخفاض الملحوظ الذي تشهده مدن مثل القاهرة، الإسكندرية، وباقي المحافظات.

وأطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 19 يناير 2026 ، مؤكدة تأثر البلاد بانخفاض جديد في درجات الحرارة يصاحبه اضطراب نسبي في الأحوال الجوية.

- ساعات حرجة على الطرق السريعة

وأوضحت الهيئة أن الشبورة المائية ستكون كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

- برودة شديدة ليلًا على معظم المناطق

وتشهد أغلب المحافظات طقسًا شديد البرودة ليلًا، مع إحساس أكبر بانخفاض الحرارة، بينما يكون الطقس مائلًا للاعتدال نهارًا، وسط تحذيرات للمزارعين من تأثير الصقيع على بعض المحاصيل.

- أمطار خفيفة وسحب منخفضة

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وقد تمتد بشكل محدود إلى شمال الوجه البحري.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

القاهرة: العظمى 19 – الصغرى 10

الإسكندرية: العظمى 19 – الصغرى 11

مطروح: العظمى 17 – الصغرى 10

سوهاج: العظمى 21 – الصغرى 8

قنا: العظمى 22 – الصغرى 9

أسوان: العظمى 23 – الصغرى 10.

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

