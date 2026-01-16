طقس الجمعة شديد البرودة وشبورة كثيفة تقلل الرؤية وتحذيرات عاجلة لقائدي السيارات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة 16 يناير 2026 تكون شبورة مائية كثيفة تبدأ من الساعة الثانية فجرًا وتستمر حتى العاشرة صباحًا، على مناطق واسعة من شمال الجمهورية، تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض واضح في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

أجواء قارسة وصقيع يهدد المزروعات

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، مع اعتدال نسبي في درجات الحرارة نهارًا، قبل أن تعود الأجواء شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء. كما حذرت من تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، مطالبة المزارعين باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف غير مؤثر

وأشارت التوقعات إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف على فترات متقطعة، دون تأثير يُذكر على حركة الحياة أو الأنشطة اليومية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 20 درجة، الصغرى 12 درجة.

الإسكندرية: العظمى 19 درجة، الصغرى 12 درجة.

مطروح: العظمى 18 درجة، الصغرى 9 درجات.

سوهاج: العظمى 22 درجة، الصغرى 7 درجات.

قنا: العظمى 23 درجة، الصغرى 9 درجات.

أسوان: العظمى 24 درجة، الصغرى 9 درجات.

نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

