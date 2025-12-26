الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025

يبحث عدد كبير من المواطنين عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، خاصة مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد خلال الفترة من الجمعة 26 ديسمبر وحتى الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أجواءً شديدة البرودة في الصباح الباكر، بينما تميل درجات الحرارة للاعتدال نسبيًا خلال النهار، على أن تعود البرودة الشديدة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح، من الثالثة حتى التاسعة، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

نشاط الرياح يزيد الإحساس بالبرودة

كما توقعت الأرصاد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، خاصة في مناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 درجة، الصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة، الصغرى 9 درجات.

شمال الصعيد: العظمى 21 درجة، الصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة، الصغرى 11 درجة.



- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

