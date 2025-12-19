الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل درجات الحرارة والظواهر الجوية

تشهد حالة الطقس في مصر اهتمامًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة، مع تزايد تساؤلات المواطنين حول توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس الأيام المقبلة، خاصة في ظل الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، وفي هذا التقرير نستعرض أحدث تفاصيل الطقس المتوقعة، وفقًا لبيانات الأرصاد الرسمية، مع توضيح الظواهر الجوية ودرجات الحرارة في المحافظات، ويكشف الموجز التفاصيل.

طقس السبت 20 ديسمبر 2025.. اعتدال نهارًا وبرودة شديدة ليلًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس يوم السبت يشهد اعتدالًا في درجات الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح، خاصة على المناطق المفتوحة.

الشبورة المائية أبرز الظواهر الجوية

حذّرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحية قد تكون كثيفة أحيانًا، على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى:

شمال البلاد

القاهرة الكبرى

شمال الصعيد

وسط سيناء

وقد تؤدي الشبورة إلى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

فرص أمطار ونشاط للرياح

تشير التوقعات إلى:

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد أحيانًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح جنوبية شرقية.

خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح جنوبية شرقية. البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المحافظات

جاءت درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي (العظمى / الصغرى):

القاهرة: 21 / 10

العاصمة الإدارية: 20 / 8

الإسكندرية: 21 / 11

الإسماعيلية: 22 / 11

شرم الشيخ: 23 / 14

الأقصر: 25 / 11

أسوان: 25 / 11

المنيا: 22 / 6

أسيوط: 22 / 7

سوهاج: 23 / 8

قنا: 24 / 10

كاترين: 16 / 1

نصيحة الأرصاد للمواطنين

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ليلًا، وتوخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة.