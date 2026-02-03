تعرف على مواعيد قطارات أسوان الإسكندرية اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

يشهد خط أسوان – الإسكندرية إقبالًا كبيرًا من المسافرين يوميًا، سواء لأغراض العمل أو الدراسة أو الزيارات العائلية، ما يجعل معرفة مواعيد القطارات الدقيقة أمرًا لا غنى عنه.

ومع تنوع الرحلات واختلاف توقيتات الانطلاق والوصول، تمثل متابعة جداول القطارات خطوة أساسية لتجنب الازدحام أو فقدان الرحلة، خاصة في ظل الالتزام الصارم بالمواعيد المحددة.

وتحرص هيئة السكك الحديدية على توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول مواعيد القطارات، في إطار خطتها لتطوير منظومة النقل وتحسين تجربة الركاب.

وانطلاقًا من دوره الخدمي، ينشر موقع «الموجز» مواعيد قطارات أسوان إلى الإسكندرية والعكس اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، استنادًا إلى مصادر رسمية موثوقة، لمساعدة المواطنين على تنظيم رحلاتهم دون عناء.

مواعيد قطارات خط الإسكندرية – القاهرة



من الإسكندرية إلى القاهرة

روسي تهوية: 5:10 صباحًا

902 مكيف: 6:00 صباحًا

906 مكيف مباشر: 7:00 صباحًا

900 مكيف: 8:15 صباحًا

912 مكيف: 11:30 صباحًا

914 مكيف: 1:00 ظهرًا

916 مكيف مباشر: 2:00 ظهرًا

922 مكيف: 3:30 عصرًا

568 سياحي: 6:10 مساءً

928 مكيف: 7:00 مساءً

1130 ثالثة مكيفة: 7:30 مساءً

930 مكيف: 8:10 مساءً

920 مكيف (إسكندرية – طنطا): 10:00 مساءً

من القاهرة إلى الإسكندرية

119 تهوية: 5:00 صباحًا

903 مكيف: 6:00 صباحًا

1205 تحيا مصر: 6:45 صباحًا

2025 تالجو: 8:00 صباحًا

905 VIP: 9:00 صباحًا

911 مكيف: 10:00 صباحًا

1211 تحيا مصر مباشر: 10:10 صباحًا

917 VIP: 3:00 عصرًا

921 مكيف: 6:00 مساءً

931 مكيف: 8:15 مساءً.



مواعيد قطارات خطوط الوجه القبلي

القاهرة – أسوان

1902 مكيف: 12:20 صباحًا

980 VIP: 8:00 صباحًا

2010 مكيف: 10:00 صباحًا

986 مكيف: 2:00 ظهرًا

2006 مكيف: 5:15 عصرًا

2014 VIP: 9:00 مساءً

996 مكيف: 10:00 مساءً

أسوان – القاهرة

3025 ثالثة مكيفة: 4:10 صباحًا

2011 VIP: 5:15 صباحًا

983 VIP: 7:30 صباحًا

2013 مكيف: 2:05 ظهرًا

997 VIP: 8:45 مساءً

989 إسباني مطور: 11:00 مساءً

قطارات السير المختلط بين الإسكندرية وأسوان

88 مكيف: 5:00 عصرًا (الإسكندرية – أسوان)

2008 VIP: 8:00 مساءً (الإسكندرية – أسوان)

3008 مكيف: 5:45 صباحًا (الإسكندرية – أسوان)

مواعيد قطارات خطوط أخرى

القاهرة – طنطا – المنصورة

948 سياحي (المنصورة – القاهرة): 5:35 صباحًا

65 ركاب (طنطا – المنصورة): 4:50 عصرًا

طرق حجز تذاكر القطارات في مصر 2026

أولًا: الحجز من شبابيك المحطات

يمكن شراء التذاكر مباشرة من شبابيك الحجز بالمحطات، مع إمكانية الدفع نقدًا أو إلكترونيًا في المحطات الرئيسية.

ثانيًا: الحجز عبر الموقع الإلكتروني

تتيح هيئة السكك الحديدية الحجز من خلال موقعها الرسمي، مع اختيار الرحلة والدرجة والدفع ببطاقات بنكية، واستلام التذكرة إلكترونيًا.

ثالثًا: الحجز من تطبيق الهاتف المحمول

يوفر تطبيق Egyptian National Railways إمكانية حجز التذاكر واختيار المقاعد والدفع الإلكتروني، مع الاحتفاظ بالتذكرة على الهاتف.

رابعًا: الحجز عبر وكلاء البيع المعتمدين

تشمل خدمات: فوري، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، كاش كول، مع خيارات دفع متعددة.

خامسًا: الحجز عبر الخط الساخن

1661 من الهاتف المحمول

09000661 من الخط الأرضي

سادسًا: الحجز من مكاتب السكك الحديدية

تتوفر مكاتب حجز في 34 مدينة على مستوى الجمهورية، مع إمكانية الدفع نقدًا أو إلكترونيًا.



نصيحة مهمة للمسافرين

يُنصح بحجز تذاكر القطارات قبل موعد السفر بفترة تتراوح بين 5 و15 يومًا، خاصة خلال مواسم الإجازات والعطلات الرسمية، لضمان توافر المقاعد.

