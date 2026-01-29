ننشر مواعيد القطارات المكيفة والروسي اليوم الخميس

شهدت معدلات البحث ارتفاعًا ملحوظًا حول مواعيد القطارات اليوم الخميس 29 يناير 2026، تزامنًا مع اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على السكك الحديدية في التنقل بين محافظات الجمهورية، خاصة على خطوط الوجهين البحري والقبلي.

وفي هذا الإطار، نستعرض فيما يلي جدولًا محدثًا ومتكاملًا لمواعيد القطارات المكيفة والروسي والعادية، في إطار خدمة إخبارية متكاملة تسهّل على المسافرين تخطيط رحلاتهم بدقة.

مواعيد القطارات بمختلف محافظات الجمهورية

من الإسكندرية إلى القاهرة

روسي تهوية: 5:10 صباحًا

902 مكيف: 6:00 صباحًا

906 مكيف مباشر: 7:00 صباحًا

900 مكيف: 8:15 صباحًا

912 مكيف: 11:30 صباحًا

914 مكيف: 1:00 ظهرًا

916 مكيف مباشر: 2:00 ظهرًا

922 مكيف: 3:30 عصرًا

568 سياحي: 6:10 مساءً

928 مكيف: 7:00 مساءً

1130 ثالثة مكيفة: 7:30 مساءً

930 مكيف: 8:10 مساءً

920 مكيف (إسكندرية - طنطا): 10:00 مساءً

- من القاهرة إلى الإسكندرية

119 تهوية: 5:00 صباحًا

903 مكيف: 6:00 صباحًا

1205 تحيا مصر: 6:45 صباحًا

2025 تالجو: 8:00 صباحًا

905 VIP: 9:00 صباحًا

911 مكيف: 10:00 صباحًا

1211 تحيا مصر مباشر: 10:10 صباحًا

917 VIP: 3:00 عصرًا

921 مكيف: 6:00 مساءً

931 مكيف: 8:15 مساءً

-خطوط الوجه القبلي

القاهرة - أسوان

1902 مكيف: 12:20 صباحًا

980 VIP: 8:00 صباحًا

2010 مكيف: 10:00 صباحًا

986 مكيف: 2:00 ظهرًا

2006 مكيف: 5:15 عصرًا

2014 VIP: 9:00 مساءً

996 مكيف: 10:00 مساءً

أسوان - القاهرة

3025 ثالثة مكيفة: 4:10 صباحًا

2011 VIP: 5:15 صباحًا

983 VIP: 7:30 صباحًا

2013 مكيف: 2:05 ظهرًا

997 VIP: 8:45 مساءً

989 إسباني مطور: 11:00 مساءً

سير مختلط بين الإسكندرية وأسوان

88 مكيف: 5:00 عصرًا (الإسكندرية - أسوان)

2008 VIP: 8:00 مساءً (الإسكندرية - أسوان)

3008 مكيف: 5:45 صباحًا (الإسكندرية -أسوان)

قطارات خطوط أخرى

القاهرة – طنطا – المنصورة

948 سياحي المنصورة -القاهرة: 5:35 صباحًا

65 ركاب طنطا / المنصورة: 4:50 عصرًا

طرق حجز تذاكر القطارات في مصر لعام 2026

مع تزايد حركة السفر على خطوط السكك الحديدية، أصبح حجز تذاكر القطارات أسهل وأكثر تنوعًا، حيث توفر هيئة السكك الحديدية المصرية عدة طرق يمكن للمسافر الاختيار منها بما يناسبه.

1. الحجز المباشر من شبابيك المحطات

يمكن للمسافرين شراء تذاكرهم مباشرة من شبابيك الحجز الموجودة في جميع محطات السكك الحديدية.

الدفع يتم نقدًا أو عبر بطاقات الدفع الإلكتروني في بعض المحطات الرئيسية.

هذه الطريقة مناسبة للمسافرين الذين يفضلون استلام التذكرة فورًا.

2. الحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي

توفر الهيئة موقعًا إلكترونيًا رسميًا يمكن من خلاله حجز التذاكر بسهولة:

تحديد محطة المغادرة والوصول.

اختيار نوع القطار والدرجة.

الدفع باستخدام بطاقات الدفع البنكية.

الحصول على التذكرة إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى المحطة.

رابط الموقع: Egyptian National Railways

3. الحجز من خلال تطبيق الهاتف المحمول

يمكنك تحميل تطبيق Egyptian National Railways على الهواتف الذكية:

متاح على Google Play وApp Store.

يتيح اختيار الرحلة والمقاعد والدفع إلكترونيًا.

يحصل المستخدم على التذكرة مباشرة على الهاتف.

4. الحجز عبر وكلاء البيع المعتمدين

تتيح بعض شركات الدفع والخدمات الإلكترونية حجز تذاكر القطارات، مثل:

فوري – أمان – ضامن – ماجيك باي – خدماتي – كاش كول.

الدفع ممكن نقدًا أو إلكترونيًا، ويتم استلام إيصال الحجز أو التذكرة.

5. الحجز عبر الخط الساخن

توفر الهيئة أرقامًا مخصصة للحجز الهاتفي:

1661 من الموبايل.

09000661 من الخط الأرضي.

يتم حجز الرحلة، ثم استلام كود الدفع ودفعه للحصول على التذكرة من المحطة أو إلكترونيًا.

6. الحجز من مكاتب السكك الحديدية

توجد مكاتب الحجز في 34 مدينة بمختلف المحافظات.

تتيح شراء التذاكر نقدًا أو إلكترونيًا، مع استلام التذكرة فورًا.

طرق الدفع المتاحة

نقدًا في المحطات والمكاتب.

بطاقات فيزا وماستركارد عبر الموقع أو التطبيق.

نقدًا أو إلكترونيًا عند وكلاء البيع المعتمدين.

ـ نصيحة مهمة:

ينصح بحجز التذاكر قبل السفر بفترة تتراوح بين 5 إلى 15 يومًا لتجنب نفاد الأماكن، خاصة في مواسم الإجازات والعطلات الرسمية.

اقرأ أيضاً:



مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 إبريل في المحافظات.. حافظ عليها

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 أبريل 2025 في القاهرة والمحافظات.. لا تفوتها