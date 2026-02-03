وزارة التضامن تحدد موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر فبراير2026 وخطوات الاستعلام

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لبدء صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026 اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري، عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، لتسهيل وصول المستحقين دون تكدس.

كما يمكن للمستفيدين استخدام بطاقات الصرف الإلكترونية في سداد المدفوعات الحكومية وإجراء المشتريات، ضمن خطة التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني.

أعداد المستفيدين وحجم الدعم السنوي

يستفيد من برنامج تكافل وكرامة نحو 4.7 مليون أسرة، أي ما يقارب 18 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا، بميزانية سنوية تصل إلى 54 مليار جنيه.

وتأتي هذه الأرقام بعد تطبيق الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25% بشكل دائم منذ أبريل الماضي، لتعزيز الدعم المقدم للأسر الأولى بالرعاية.

أهداف البرنامج ودعم الفئات الأولى بالرعاية

أكدت وزارة التضامن أن برنامج تكافل وكرامة يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مظلة حماية للفئات الأولى بالرعاية، عبر دعم نقدي منتظم يساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر وتحسين مستوى المعيشة.

خطوات الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة

أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة عبر الرقم القومي من خلال الموقع الرسمي، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار أيقونة "الاستعلام عن نتيجتك" من القائمة الرئيسية.

إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة في الخانة المخصصة.

الضغط على زر "استعلام" للاطلاع على حالة المعاش، سواء كان ساريًا أو متجمدًا أو موقوفًا.

قنوات التواصل وتقديم الشكاوى

وأوضحت الوزارة أن بإمكان المواطنين الاستفسار أو تقديم الشكاوى المتعلقة بالبرنامج من خلال الخط الساخن 19680، لضمان سرعة الاستجابة وحل أي مشكلات تواجه المستفيدين.

