استعلام معاش تكافل وكرامة 2026: خطوات وسهولة الوصول إلى الدعم النقدي

يواصل برنامج تكافل وكرامة جذب اهتمام الملايين من المواطنين في مصر، حيث يعد أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ويسعى البرنامج إلى توفير الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا، لضمان تغطية احتياجاتهم الأساسية ومواجهة الأعباء المعيشية والصحية الصعبة، ويرصد الموجز التفاصيل.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين طريقة سهلة للتحقق من استحقاقهم للمعاش، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، ويمكن الاستعلام عن المعاش باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط المخصص. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في المكان المخصص. الضغط على زر «استعلام» لتظهر جميع البيانات الخاصة بالمستفيد، بما في ذلك قيمة المعاش وتاريخ صرفه.

يعتبر هذا النظام الإلكتروني وسيلة فعالة لتسهيل وصول الدعم المالي للمستفيدين دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب أو الانتظار الطويل.

طرق صرف معاش تكافل وكرامة

توفر وزارة التضامن الاجتماعي خيارات متعددة لضمان حصول المستفيدين على مستحقاتهم بسهولة وأمان، وتشمل هذه الخيارات:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المتوفرة في جميع المحافظات.

المتوفرة في جميع المحافظات. مكاتب البريد المنتشرة لتغطية كافة المناطق.

المنتشرة لتغطية كافة المناطق. المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الدفع.

منافذ صرف كارت ميزة البنكي.

بهذه الوسائل، يمكن للمستفيدين اختيار الطريقة الأنسب لهم لاستلام الدعم النقدي دون أي عقبات.

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة

يشترط البرنامج أن تكون الأسر أو الأفراد المتقدمين في حالة احتياج فعلي، ويعجز دخلهم عن مواجهة المصروفات الأساسية، وتتضمن الحالات المستحقة:

الأرامل، المطلقات، الأسر التي فقدت عائلها، أسر المسجونين، والأيتام.

الحالات المرضية التي تتطلب عمليات أو جلسات علاجية أو شراء أدوية بتكاليف تتجاوز قدرة الأسرة المادية.

الطلاب الجامعيون أو طلاب المعاهد الحكومية الذين يواجهون صعوبات في سداد المصروفات الدراسية أو تكلفة مشروع التخرج.

من أتموا شهادة محو الأمية وتحصلوا على شهادة جامعية ولم يتمكنوا من تأمين دخل مناسب.

الأسر التي تعرضت لكوارث أو نكبات أدت إلى خسائر مادية أو نفسية.

كما تحتفظ الإدارة بحقها في منح مساعدات إضافية للحالات التي تراها بحاجة ملحة للدعم.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2026

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2026 اليوم الخميس الموافق 15 يناير، لصالح 4.7 مليون أسرة بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات جنيه، ويأتي هذا الصرف في إطار حرص الوزارة على دعم الأسر الأولى بالرعاية وتقديم المساعدات النقدية بشكل منتظم ومنظم لضمان استقرار الأوضاع المعيشية.

أهمية برنامج تكافل وكرامة

يعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم أدوات الدولة المصرية في مواجهة الفقر ودعم الأسر الأشد احتياجًا، حيث يساهم في تحسين الظروف المعيشية والصحية والتعليمية للمستفيدين، ويعزز من العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء عن الأسر الضعيفة، كما يسهم في توفير حياة كريمة لأفراد المجتمع الأكثر هشاشة، مع التركيز على الشفافية وسرعة وصول الدعم إلى مستحقيه.

بهذه الطريقة، أصبح بإمكان المستفيدين متابعة استعلام معاش تكافل وكرامة بسهولة عبر الإنترنت، وضمان حصولهم على الدعم النقدي بطرق متعددة آمنة وسريعة، مع الالتزام بالشروط المقررة من وزارة التضامن الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة يناير 2026 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي



معاشات تكافل وكرامة يناير 2026.. رابط الاستعلام وموعد الصرف الرسمي

