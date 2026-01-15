ننشر أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم الخميس

شهدت الأسواق المصرية، اليوم الخميس 15 يناير 2026 ، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة، مدعومة باستمرار المبادرات الحكومية والمنافذ المخفضة، التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضبط حركة الأسواق.

أولًا: أسعار اللحوم الحمراء



استقرت أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها، مع توافر كميات مناسبة عبر المنافذ الحكومية والخاصة، وجاءت الأسعار كالتالي:

اللحم الكندوز البلدي: من 300 إلى 400 جنيهًا/كجم حسب المنطقة

عِرق الفلتو: نحو 410 جنيهات/كجم

اللحم الضأن والجملي: من 300 إلى 350 جنيهًا/كجم

الكبدة البلدي: من 300 إلى 350 جنيهًا/كجم

الدور الرقابي والمبادرات الحكومية

واصلت المنافذ التابعة للقوات المسلحة، ومبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب وزارات التموين والزراعة والداخلية، طرح اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، ما ساهم في تعزيز استقرار الأسواق وتخفيف الضغوط عن الأسر المصرية.

أسعار الفراخ البيضاء

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع ما بين 70 و71 جنيهًا/كجم، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 75 و85 جنيهًا/كجم، وفقًا لاختلاف مناطق البيع وتكاليف النقل.



أسعار الفراخ الساسو اليوم

واصلت الفراخ الساسو تراجعها، حيث بلغ سعر الكيلو في المزارع من 87 إلى 88 جنيهًا/كجم، بانخفاض يقترب من 3 جنيهات، فيما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 90 و105 جنيهات/كجم.



أسعار الفراخ البلدي

حافظت الفراخ البلدي على استقرارها النسبي، مسجلة أسعارًا تتراوح بين 100 و120 جنيهًا/كجم داخل الأسواق، بحسب جودة المعروض وحجم الطلب.



سعر الديك الرومي

سجل سعر كيلو الديك الرومي نحو 190 جنيهًا/كجم، ويتراوح وزن الديك بين 7 و12 كجم، ليصل سعر الديك وزن 7 كجم إلى نحو 1330 جنيهًا، ووزن 10 كجم إلى قرابة 1900 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الرومي الخالي من العظم حوالي 400 جنيهًا/كجم.



سعر البانيه اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم بين 200 و210 جنيهات/كجم، باختلاف المناطق ونوعية المعروض داخل المحال.



أسعار الكتكوت الأبيض

سجل سعر الكتكوت الأبيض في الشركات نحو 25 جنيهًا للكتكوت، وفق أحدث البيانات المعلنة.



أسعار البيض في المزرعة

كرتونة البيض الأبيض: حوالي 117 جنيهًا

كرتونة البيض الأحمر: نحو 127 جنيهًا

كرتونة البيض البلدي: قرابة 135 جنيهًا

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

شهدت أسعار الأسماك استقرارًا نسبيًا، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

جمبري وسط: 359.85 جنيهًا/كجم

جمبري جامبو: 549.84 جنيهًا/كجم

السبيط: 405.29 جنيهًا/كجم

الكابوريا: 151.95 جنيهًا/كجم

الماكريل المجمد: 138.12 جنيهًا/كجم

مكرونة سويسي: 121.06 جنيهًا/كجم

السردين المجمد: 116.03 جنيهًا/كجم

المرجان وسط: 137.28 جنيهًا/كجم

الشعور: 221.25 جنيهًا/كجم

الحدادي: 88.18 جنيهًا/كجم

أسعار السمك البلطي اليوم

البلطي الصغير: 66.14 جنيهًا/كجم

البلطي الأسواني: 96.04 جنيهًا/كجم

البلطي الممتاز: 96.97 جنيهًا/كجم

فيليه بلطي: 191.5 جنيهًا/كجم

اسعار الخضروات وبحسب البيانات المتاحة.

الطماطم بين 10.52 و15 جنيهًا/كجم، وسجلت البطاطس نحو 9.34 جنيهًا/كجم، بينما بلغ الليمون البلدي متوسط 41.05 جنيهًا/كجم، وخيار الصوب 20.68 جنيهًا/كجم.

كما سجلت الملوخية 28.13 جنيهًا/كجم، واللفت 8.09 جنيهًا/كجم، والكوسة 20.71 جنيهًا/كجم، فيما تراوح سعر البصل بين 12.88 و20 جنيهًا/كجم، وبلغ متوسط سعر الكرنب 30.43 جنيهًا للواحدة.

متوسط أسعار الفاكهة اليوم

الموز البلدي: 25 جنيهًا/كجم

التفاح المحلي: 67 جنيهًا/كجم

النبق: 58 جنيهًا/كجم

الموز المغربي: 38جنيهًا/كجم

الموز المستورد: 32 جنيهًا/كجم

المانجو البلدي: 58 جنيهًا/كجم

ويأتي هذا الاستقرار في إطار متابعة حكومية مستمرة لحركة الأسواق، لضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يضمن توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

هتشتري بكام ؟.. تعرف على أسعار اللحوم والأسماك الخضروات والفاكهة اليوم الخميس



أسعار اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والخضار اليوم السبت 15 نوفمبر 2025