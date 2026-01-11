الكيلو بكام..ننشر أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم الأحد 11 يناير 2026

شهدت الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا في أسعار المنتجات الغذائية، اليوم الأحد 11 يناير 2026 ، مدعومًا بجهود الدولة المستمرة لتخفيف العبء عن المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي عبر آليات الرقابة الحكومية.

هذا الاستقرار ساهم في توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

يقدم موقع "الموجز" نشرة شاملة لأسعار الخضروات، الفاكهة، السمك، اللحوم، الدواجن، والبيض، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لأسعار السوق المحلي والعالمي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.



أولًا: أسعار اللحوم الحمراء



استقرت أسعار اللحوم بدعم من المبادرات الحكومية والمنافذ المخفضة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

اللحم الكندوز البلدي: من 300 إلى 400 جنيه/كجم (حسب المنطقة)

عرق الفلتو: نحو 410 جنيهات/كجم

اللحم الضأن والجملي: من 300 إلى 350 جنيهاً/كجم

الكبدة البلدي: من 300 إلى 350 جنيهاً/كجم

ثانيًا:أسعار الأسماك اليوم

شهدت أسعار الأسماك استقرارًا نسبيًا، خاصة أصناف البلطي، وجاءت الأسعار كالتالي:

البلطي نمرة 1: من 58 إلى 62 جنيهاً/كجم

البلطي نمرة 2: من 53 إلى 57 جنيهاً/كجم

البلطي الأسواني: من 30 إلى 80 جنيهاً/كجم

ثالثًا: أسعار الدواجن والبيض



واصلت أسعار الدواجن والبيض استقرارها في البورصة والأسواق المحلية، وجاءت على النحو التالي:

الفراخ البيضاء: 65–70 جنيهاً/كجم في البورصة، وتصل للمستهلك من 80 إلى 85 جنيهاً/كجم

الفراخ الساسو: 95 جنيهاً/كجم في البورصة، وتباع للمستهلك بنحو 100 جنيهاً/كجم

الفراخ البلدي: 110–115 جنيهات/كجم في البورصة، وتصل للمستهلك من 120 إلى 125 جنيهاً/كجم

أسعار البيض:

طبق البيض الأبيض أو الأحمر: 100 جنيه جملة، ويباع للمستهلك من 105 إلى 110 جنيهات

رابعًا: أسعار الخضروات اليوم

سجلت أسعار الخضروات استقرارًا ملحوظًا، مع زيادة طفيفة عند البيع للمستهلك في أسواق التجزئة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الطماطم: من 6 إلى 11 جنيهاً/كجم

البطاطس: من 6 إلى 13 جنيهاً/كجم

البصل: من 4 إلى 10 جنيهات/كجم

الكوسة: من 13 إلى 17 جنيهاً/كجم

الجزر: من 4.5 إلى 5.5 جنيهاً/كجم

الليمون: من 20 إلى 28 جنيهاً/كجم

الباذنجان البلدي: من 9 إلى 13 جنيهاً/كجم

السبانخ: من 10 إلى 14 جنيهاً/كجم

الفلفل: من 10 إلى 15 جنيهاً/كجم

الملوخية: من 18 إلى 22 جنيهاً/كجم

الخيار: من 12 إلى 18 جنيهاً/كجم

البسلة: من 18 إلى 22 جنيهاً/كجم

خامسًا: أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

حافظت أسعار الفاكهة على استقرارها النسبي، مع إضافة هامش يتراوح بين 3 و5 جنيهات عند البيع بالتجزئة، وجاءت كالتالي:

البرتقال البلدي والسكري: من 8 إلى 12 جنيهاً/كجم

البرتقال أبو سرة: من 12 إلى 15 جنيهاً/كجم

الجوافة: من 20 إلى 25 جنيهاً/كجم

الجريب فروت: من 10 إلى 12 جنيهات/كجم

الفراولة: من 20 إلى 25 جنيهاً/كجم

الكانتلوب: من 10 إلى 14 جنيهاً/كجم

المانجو «كيت»: من 60 إلى 80 جنيهاً/كجم

هذا التفاوت في الأسعار يمنح المستهلكين فرصة اختيار الأنواع والأحجام المناسبة للاستخدام المنزلي أو التجاري، مع مراعاة الموسم والعرض والطلب في الأسواق.

اقرأ أيضًا:

هتشتري بكام ؟.. تعرف على أسعار اللحوم والأسماك الخضروات والفاكهة اليوم الخميس



أسعار اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والخضار اليوم السبت 15 نوفمبر 2025