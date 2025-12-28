قبل الشراء|نشرة بأسعار اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025

شهدت أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، استقرارًا ملحوظًا بفضل جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تطبيق آليات رقابية صارمة وإجراءات فعالة.

يقدم موقع "الموجز" نشرة شاملة لأحدث أسعار اللحوم، الأسماك، الدواجن، والخضروات، والفواكه مع مراعاة احتمال وجود تفاوت بسيط في الأسعار حسب المناطق.

أسعار اللحوم فى الأسواق والمحال التجارية :

اللحم البلدي: 350–400 جنيه/كجم

اللحم الكندوز: 380–450 جنيه/كجم

اللحم الجملي: 250–280 جنيه/كجم

اللحم الضأن: 390–400 جنيه/كجم

اللحم البتلو: 340–380 جنيه/كجم

أسعار اللحوم المفرومة:

اللحم المفروم: 400–450 جنيه/كجم

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة:

الريش الضاني: 380–420 جنيه/كجم

المفروم البلدي: 340–400 جنيه/كجم

السجق البلدي: 300 جنيه/كجم

السجق المستورد: 110 جنيه/كجم

المفروم الجملي: 300 جنيه/كجم

أسعار عامة في منافذ الزراعة: 200–250 جنيه/كجم

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين:

اللحوم البلدية الطازجة بالقوات المسلحة: 270 جنيه/كجم

اللحوم البرازيلية المجمدة والمفرومة: 220 جنيه/كجم

منافذ التموين ومنافذ "أمان": نحو 250 جنيه/كجم.

أسعار الدواجن:

الفراخ البيضاء: 57–68 جنيه/كجم

الفراخ الساسو: 84–94 جنيه/كجم

الفراخ الأمهات: 52–57 جنيه/كجم

الفراخ البلدي: 89–108 جنيه/كجم

أسعار البط والأوز والرومي والأرانب:

الأوز: 130 جنيه/كجم

البط السوداني: 150 جنيه/كجم

البط الأبيض البكيني: 100 جنيه/كجم

البط البغالي: 90 جنيه/كجم

الرومي: 135 جنيه/كجم

الأرانب: 120 جنيه/كجم

زوج الحمام: 140 جنيه/زوج

جوز السمان: 90–100 جنيه/زوج

أسعار البيض:

كرتونة البيض الأبيض: 138 جنيه/كرتونة

كرتونة البيض الأحمر: 145 جنيه/كرتونة

كرتونة البيض البلدي: 160 جنيه/كرتونة

أسعار السمك:

البلطي الكبير: 57–61 جنيه/كجم

البلطي الوسط: 50–56 جنيه/كجم

البلطي الأسواني: 30–80 جنيه/كجم

الفيليه البلطي المجمد: 75–275 جنيه/كجم

البوري الكبير: 180–240 جنيه/كجم

البوري الصغير: 100–160 جنيه/كجم

الكابوريا: 50–170 جنيه/كجم

قشر بياض: 180–270 جنيه/كجم

بياض أملس بلدي: 150–250 جنيه/كجم

ثعابين: 100–600 جنيه/كجم

السبيط: 250–400 جنيه/كجم

المرجان: 180–260 جنيه/كجم

البربون: 250–300 جنيه/كجم

أسعار الجمبري:

الجامبو: 980–1180 جنيه/كجم

كبير الحجم: 850–950 جنيه/كجم

متوسط الحجم: 720–840 جنيه/كجم

صغير الحجم: 200–400 جنيه/كجم

المجمد: 175–475 جنيه/كجم

أسعار الخضروات:

الطماطم: 8–10 جنيه/كجم

البطاطس: 12.5–15 جنيه/كجم

البصل الأحمر: 15 جنيه/كجم

البصل الأبيض: 12 جنيه/كجم

الثوم: 120 جنيه/كجم

الكوسة والفلفل: 30 جنيه/كجم

الباذنجان: 15 جنيه/كجم

الليمون: 40 جنيه/كجم

الخيار والجزر: 25 جنيه/كجم

البسلة: 35 جنيه/كجم

الكرنب: 40 جنيه/كجم

أسعار الفواكه:

الموز والجوافة: 30 جنيه/كجم

البرتقال: 25 جنيه/كجم

التفاح: 70 جنيه/كجم

البلح أو الرطب: 35 جنيه/كجم

الفراولة: 25 جنيه/كجم

الرمان: 40 جنيه/كجم

الكيوي: 80 جنيه/كجم

الكاكا: 50 جنيه/كجم

هذا التفاوت في الأسعار يمنح المستهلكين فرصة اختيار الأنواع والأحجام المناسبة للاستخدام المنزلي أو التجاري، مع مراعاة الموسم والعرض والطلب في الأسواق.

