هتشتري بكام؟ .. تعرف على أسعار اللحوم والأسماك الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء

تشهد الأسواق المصرية صباح اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث حافظت اللحوم والدواجن على مستوياتها السابقة، فيما سجلت بعض أصناف الأسماك والفاكهة تغيرات طفيفة تأثراً بحركة العرض والطلب، بينما استقرت أسعار الخضروات في معظم الأسواق مع اختلافات محدودة بين المناطق.

- أسعار اللحوم الحمراء اليوم

حافظت أسعار اللحوم على مستوياتها المستقرة دون تغييرات واضحة، وجاءت كالتالي:

الكندوز: بين 400 و420 جنيهًا/كجم

البتلو: من 360 إلى 415 جنيهًا/كجم

البلدي: بين 400 و450 جنيهًا/كجم

الفلتو: 430 جنيهًا/كجم

الكبدة البلدي: من 400 إلى 450 جنيهًا/كجم

اللحم المفروم: بين 330 و440 جنيهًا/كجم

الضأن: بين 440 و500 جنيهًا/كجم

الجملي: من 290 إلى 340 جنيهًا/كجم

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية

الكندوز: 360 جنيهًا/كجم

السجق: 235 جنيهًا/كجم

الضأن: 420 جنيهًا/كجم

الكبدة: 250 جنيهًا/كجم

المفروم: 240 جنيهًا/كجم

البلدي الطازج: 350 جنيهًا/كجم

- أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

سجلت أسعار الأسماك استقرارًا ملحوظًا مع اختلافات بسيطة حسب الجودة والمنطقة:

البلطي ممتاز: بين 57 و63 جنيهًا/كجم

البلطي متوسط: بين 50 و56 جنيهًا/كجم

البلطي الأسواني: بين 30 و80 جنيهًا/كجم

قشر البياض: بين 190 و310 جنيهًا/كجم

البياض الأملس البلدي: بين 150 و250 جنيهًا/كجم

الثعابين: بين 100 و600 جنيهًا/كجم

المكرونة السويسي: بين 70 و130 جنيهًا/كجم

المكرونة المجمدة: بين 30 و60 جنيهًا/كجم

السبيط: بين 250 و350 جنيهًا/كجم

أسعار أنواع أخرى من الأسماك

سمك القرش: بين 100 و150 جنيهًا/كجم

حدادي: بين 30 و50 جنيهًا/كجم

المرجان المجمد: بين 30 و60 جنيهًا/كجم

الكابوريا: بين 50 و170 جنيهًا/كجم

المرجان وسط: بين 110 و170 جنيهًا/كجم

البربون وسط: بين 160 و240 جنيهًا/كجم

البربون مجمد: بين 30 و60 جنيهًا/كجم

البوري كبير: بين 180 و220 جنيهًا/كجم

البوري وسط: بين 100 و150 جنيهًا/كجم

السردين مجمد: بين 30 و70 جنيهًا/كجم

الماكريل مجمد: بين 110 و180 جنيهًا/كجم

أسعار الجمبري اليوم

الجمبري الجامبو: بين 950 و1150 جنيهًا/كجم

الجمبري الممتاز: بين 860 و920 جنيهًا/كجم

الجمبري وسط: بين 720 و800 جنيهًا/كجم

الجمبري وسط مجمد: بين 175 و475 جنيهًا/كجم

الجمبري الصغير الطازج: بين 200 و400 جنيهًا/كجم

- أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء والبلدي

متوسط سعر الفراخ البيضاء للمستهلك: 73 جنيهًا/كجم

سعر المزرعة للفراخ البيضاء: 56 جنيهًا/كجم

الفراخ البلدي للمستهلك: 112 جنيهًا/كجم

سعر المزرعة للبلدي: بين 77 و78 جنيهًا/كجم

أسعار الدواجن المقطعة في السلاسل التجارية

صدور دجاج: بين 150 و230 جنيهًا/كجم

دبوس طازج: 140 جنيهًا/كجم

أوراك دجاج: 120 جنيهًا/كجم

بانيه طازج: بين 200 و240 جنيهًا/كجم

فرخة كاملة (950–1000 جم): 125 جنيهًا

دجاج بلدي كامل (1.5 كجم): 293 جنيهًا

- أسعار البيض اليوم

البيض الأحمر: 114 جنيهًا جملة — 124 للمستهلك

البيض الأبيض: 112 جملة — 122 للمستهلك

البيض البلدي: 125 جملة — 130 للمستهلك

- أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت الأبيض: بين 9 و9.50 جنيه

الساسو بيور: بين 10 و10.50 جنيه

الساسو: بين 9 و10 جنيهات

البلدي: بين 7 و7.50 جنيه

البلدي المشعر: بين 7 و7.75 جنيه

الهجين: بين 8 و9 جنيهات

جيل ثان: بين 9 و10 جنيهات

روزي بيور: بين 9 و10 جنيهات

جميزة بيور: بين 13.75 و14.50 جنيه

- أسعار الخضروات اليوم

حافظت الخضروات على استقرارها داخل الأسواق:

الطماطم: بين 5 و6 جنيهًا/كجم

البطاطس: بين 12 و15 جنيهًا/كجم

البصل الأبيض: بين 11 و16 جنيهًا/كجم

البصل الأحمر: بين 10 و15 جنيهًا/كجم

الكوسة: بين 10 و15 جنيهًا/كجم

الجزر بدون عروش: بين 15 و20 جنيهًا/كجم

الفاصوليا: بين 10 و18 جنيهًا/كجم

الباذنجان البلدي: بين 11 و12 جنيهًا/كجم

الباذنجان الرومي: بين 4 و8 جنيهات/كجم

الباذنجان الأبيض: بين 10 و15 جنيهًا/كجم

الفلفل الرومي البلدي: بين 10 و15 جنيهًا/كجم

الفلفل الحامي البلدي: بين 10 و16 جنيهًا/كجم

الفلفل الألوان: بين 20 و30 جنيهًا/كجم

- أسعار الفواكه اليوم

سجلت أسعار الفاكهة استقرارًا لافتًا في الأسواق:

البرتقال أبو سرة: بين 15 و20 جنيهًا/كجم

الجريب فروت: بين 15 و20 جنيهًا/كجم

الليمون البلدي: بين 10 و18 جنيهًا/كجم

الموز: بين 20 و30 جنيهًا/كجم

التين: بين 25 و30 جنيهًا/كجم

الرمان: بين 20 و25 جنيهًا/كجم

الليمون الأضاليا: بين 15 و25 جنيهًا/كجم

العنب المستورد الأصفر: بين 110 و125 جنيهًا/كجم

العنب المستورد الأسود: بين 100 و110 جنيهًا/كجم

وتستمر الأسواق في تقديم عروض خاصة وتخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، وذلك في إطار جهود توفير احتياجات المستهلكين بأسعار تنافسية.

