ننشر أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض في الأسواق الأحد 30 نوفمبر 2025

سجلت أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضار والفواكه اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025 حالة من التباين بين الأسواق المحلية والمنافذ الحكومية، حيث حافظت معظم اللحوم الحمراء على استقرار نسبي مع فروق طفيفة بين الأصناف، بينما ظلت أسعار الفراخ البيضاء ، والساسو ثابتة دون تغير يُذكر، واستمرت أسعار البيض عند مستوياتها السابقة.

أما الأسماك فقد شهدت بعض الأصناف ارتفاعًا طفيفًا بينما استقرت الأخرى، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية.

في هذا التقرير من الموجز ، نستعرض تفاصيل الأسعار لكل من اللحوم والدواجن والبيض والأسماك والخضار والفواكه ، سواء في الأسواق المحلية أو المنافذ الحكومية، لتقديم صورة دقيقة عن حركة الأسعار للمستهلكين.

- أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق

الكندوز: 400 – 420 جنيهًا

البتلو: 360 – 415 جنيهًا

اللحوم البلدي: 400 – 450 جنيهًا

عِرق الفلتو: 430 جنيهًا

الكبدة البلدي: 400 – 450 جنيهًا

اللحوم المفرومة: 330 – 440 جنيهًا

اللحوم الضأن: 440 – 500 جنيه

اللحم الجملي: 290 – 340 جنيه

- أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية

الكندوز: 360 جنيهًا

السجق: 235 جنيهًا

اللحوم الضأن: 420 جنيهًا

الكبدة: 250 جنيهًا

اللحوم المفرومة: 240 جنيهًا

اللحوم البلدي: 350 جنيهًا

- أسعار الفراخ والبيض

الفراخ البيضاء: 57 – 58 جنيهًا بالبورصة، 67 – 68 جنيهًا للمستهلك

الفراخ الحمراء الساسو: 75 – 76 جنيهًا بالبورصة، 85 – 86 جنيهًا في الأسواق

الفراخ البلدي: 115 جنيهًا بالبورصة، 125 جنيهًا للمستهلك

أسعار البيض

كرتونة البيض الأحمر: 117 جنيهًا جملة، 127 جنيهًا للمستهلك

كرتونة البيض الأبيض: 115 جنيهًا جملة، 125 جنيهًا للمستهلك

- أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

البلطى الصغير: 72.8 جنيه

البلطى أسوانى: 94.6 جنيه

فيليه بلطى: 183.75 جنيه

البلطى ممتاز: 105.97 جنيه

جمبرى وسط: 330.16 جنيه

الماكريل المجمد: 127.07 جنيه

مكرونة سويسى: 122.26 جنيه

السردين المجمد: 104.31 جنيه

شعور: 200 جنيه

جمبرى جامبو: 498.73 جنيه

حدادى: 83.33 جنيه

المرجان وسط: 134.57 جنيه

الكابوريا: 162.5 جنيه

السبيط: 342.3 جنيه

- أسعار الخضروات

الطماطم: من 3 إلى 7 جنيهات للكيلو.

البطاطس: من 4 إلى 8.5 جنيه.

البصل الأحمر: من 7 إلى 9.5 جنيه.

البصل الأبيض: من 9.5 إلى 11.5 جنيه.

الكوسة: من 7 إلى 15 جنيه.

الباذنجان البلدي: من 5 إلى 7 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي: من 7 إلى 11 جنيه.

الفلفل الحار البلدي: من 6 إلى 12 جنيه.

الملوخية: من 14 إلى 16 جنيه.

الخيار الصوب: من 7 إلى 11 جنيه.

الخيار البلدي: من 7 إلى 9 جنيه.

الفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي): من 18 إلى 24 جنيه.

البامية: من 50 إلى 60 جنيه.

الثوم: من 25 إلى 55 جنيه.

القلقاس: من 4 إلى 9 جنيه.

الزيتون تفاحي: من 55 إلى 70 جنيه.

البسلة: من 15 إلى 23 جنيه.



- أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة: من 10 إلى 20 جنيه.

البرتقال البلدي: من 8 إلى 14 جنيه.

الليمون البلدي: من 15 إلى 25 جنيه.

العنب الأصفر المستورد: من 120 إلى 150 جنيه.

التفاح جولدن: من 50 إلى 80 جنيه.

الكانتلوب: من 8 إلى 18 جنيه.

الكاكا: من 30 إلى 35 جنيه.

الكريز: من 70 إلى 110 جنيه.

القشطة البلدي: من 25 إلى 45 جنيه.

الرمان: من 15 إلى 30 جنيه.

الكمثرى: من 30 إلى 50 جنيه.

الكيوي: من 145 إلى 255 جنيه.

