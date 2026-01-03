نقيب الفلاحين: استقرار أسعار اللحوم الحمراء في بداية 2026

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن بداية العام الجديد تشير إلى استقرار ملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة لن تشهد تقلبات كبيرة، بما يعكس توقعات المزارعين والتجار في السوق المحلية، ويرصد موق الموجز تفاصيل الزيادات.

أسعار اللحوم الجاموسية والبقرية اليوم

أوضح نقيب الفلاحين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن سعر كيلو اللحمة الجاموس القائم يتراوح بين 145 و150 جنيهًا، بينما اللحوم البقرية القائم تسجل بين 165 و170 جنيهًا. وأضاف أن هذه الأسعار تعكس الوضع الحالي للسوق وتشير إلى استقرار نسبي بعد فترة من التقلبات.

السعر العادل للكيلو في المحلات

وأشار أبو صدام إلى أن السعر العادل للكيلو في المحلات يجب أن يكون حوالي 350 جنيهًا، معتبرًا هذا السعر مربحًا لكل من الجزار والتاجر. وأكد أن الهدف هو تحقيق توازن بين مصالح المواطنين والتجار، مع منع أي زيادات مبالغ فيها قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن.

نصيحة للمواطنين: لا تشتروا بأسعار مبالغ فيها

حث نقيب الفلاحين المواطنين على عدم شراء اللحوم التي تُباع بأسعار عالية مثل 450 أو 500 جنيه للكيلو، موضحًا: "المشكلة ليست في الجزار، بل في المواطن الذي يقبل بالشراء بالسعر المرتفع"، وأكد أن وعي المستهلك بالأسعار العادلة هو الطريق الأمثل لضبط السوق والحفاظ على الاستقرار.

حرية الجزار في تحديد الأسعار

لفت أبو صدام إلى أن كل جزار له الحق في بيع اللحوم بالسعر الذي يراه مناسبًا، لكنه شدد على أهمية قيام المواطن بالسؤال والتحقق من الأسعار قبل الشراء، حتى يتجنب دفع مبالغ أكبر من السعر الطبيعي والعادل، وأكد أن التنسيق بين الجزار والمستهلك يساهم في استقرار الأسعار وتوازن السوق.

توقعات نقيب الفلاحين للفترة القادمة

اختتم حسين أبو صدام حديثه بالتأكيد على أن التوقعات للفترة المقبلة تشير إلى استقرار أسعار اللحوم الحمراء، مع إمكانية وجود فروق بسيطة في بعض المناطق نتيجة عوامل النقل أو العرض والطلب، مشيرًا إلى أن السوق المحلي قادر على تلبية احتياجات المواطنين دون أزمات كبيرة خلال الأشهر المقبلة.