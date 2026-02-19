إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواقيت الصيام والصلوات وعدد ساعات الصوم يومًا بيوم

تتصدر إمساكية رمضان 2026 في مصر محركات البحث مع إعلان موعد بداية الشهر الكريم رسميًا، حيث يهتم ملايين المواطنين بمعرفة مواقيت الصيام والصلوات وعدد ساعات الصوم يوميًا، لتنظيم العبادات والعمل خلال أيام الشهر المبارك، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد بداية شهر رمضان 2026 في مصر

أعلن الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، أن الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد تعذر رؤية الهلال مساء الثلاثاء، ليكون الأربعاء المتمم لشهر شعبان 1447 هجريًا، وفق ما أكدته الجهات المختصة.

أهمية إمساكية رمضان 2026 للمسلمين

تعد إمساكية رمضان المرجع الأساسي للصائمين، إذ تتضمن:

موعد السحور والإمساك

أذان الفجر وبداية الصيام

مواعيد الصلوات الخمس

موعد أذان المغرب والإفطار

عدد ساعات الصيام يوميًا

وتزداد أهمية الإمساكية مع التغير التدريجي في مواعيد الأذان يومًا بعد آخر، ما يجعل متابعتها ضرورية لضبط مواعيد الإفطار والسحور بدقة.

مواقيت أول يوم صيام في رمضان 2026

بحسب إمساكية رمضان 2026 في مصر، جاءت مواقيت أول يوم كالتالي:

الفجر: 5:06 صباحًا

الشروق: 6:33 صباحًا

الظهر: 12:09 ظهرًا

العصر: 3:20 عصرًا

المغرب: 5:45 مساءً

العشاء: 7:03 مساءً

ويمتد عدد ساعات الصيام في أول يوم لما يقارب 12 ساعة و39 دقيقة تقريبًا.

تغير مواقيت الصيام في الأيام الأولى

تشهد الأيام الأولى من رمضان تغيرًا تدريجيًا في مواعيد الإمساك والمغرب:

اليوم الثاني: الإمساك 4:55 صباحًا – المغرب 5:46 مساءً

اليوم الثالث: الإمساك 4:54 صباحًا – المغرب 5:47 مساءً

اليوم الرابع: الإمساك 4:53 صباحًا – المغرب 5:47 مساءً

اليوم الخامس: الإمساك 4:53 صباحًا – المغرب 5:48 مساءً

ويستمر هذا التغير يوميًا بزيادة دقائق الصيام تدريجيًا.

مواقيت منتصف رمضان 2026

مع حلول اليوم الخامس عشر من الشهر الكريم:

الإمساك: 4:43 صباحًا

الفجر: 4:53 صباحًا

المغرب: 5:55 مساءً

وفي اليوم السابع عشر يصل الإمساك إلى 4:40 صباحًا، والمغرب 5:57 مساءً، ما يعكس زيادة واضحة في عدد ساعات الصيام.

مواعيد الإفطار في الأيام الأخيرة من رمضان

في العشر الأواخر من رمضان 2026:

اليوم العشرون: المغرب 5:59 مساءً

اليوم الثاني والعشرون: المغرب 6:00 مساءً

اليوم الثامن والعشرون: المغرب 6:04 مساءً

اليوم الثلاثون: المغرب 6:05 مساءً

ويبدأ الإمساك في آخر أيام الشهر عند 4:25 صباحًا تقريبًا، ليختتم رمضان بساعات صيام أطول مقارنة ببدايته.

كيفية تحميل إمساكية رمضان 2026 في مصر

يمكن تحميل إمساكية رمضان 2026 لجميع محافظات الجمهورية عبر الموقع الرسمي لـ الهيئة العامة للمساحة المصرية، حيث توفر الإمساكية وفقًا للفروق الجغرافية بين المحافظات لضمان دقة المواقيت.

وتُتاح الإمساكية بصيغ إلكترونية سهلة الاستخدام، ما يتيح متابعة يومية دقيقة لمواقيت الصلاة والصيام دون عناء البحث المستمر.

لماذا يبحث المواطنون عن إمساكية رمضان 2026؟

يزداد الإقبال على البحث عن إمساكية رمضان قبل بداية الشهر الكريم مباشرة، نظرًا لأهميتها في:

تنظيم مواعيد العمل والعبادات

تحديد أوقات السحور والإفطار بدقة

معرفة عدد ساعات الصيام يوميًا

الاستعداد للعشر الأواخر وليلة القدر

وتظل الإمساكية دليلًا يوميًا لا غنى عنه للمسلمين طوال شهر رمضان، لما توفره من معلومات دقيقة تساعد على أداء العبادات في أوقاتها الصحيحة.