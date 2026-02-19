ظهور عبلة كامل في إعلان رمضان 2026 يشعل السوشيال ميديا.. عودة مؤثرة بعد سنوات الغياب

شهد موسم إعلانات رمضان 2026 مفاجأة استثنائية بعودة الفنانة القديرة عبلة كامل إلى الظهور من جديد، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، من خلال إعلان رمضاني لإحدى شركات الاتصالات، ما أثار موجة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسمها قوائم البحث خلال ساعات قليلة من عرض الإعلان، ويرصد الموجز التفاصيل

عبلة كامل تعود إلى الأضواء بإعلان إنساني مؤثر

جاء ظهور عبلة كامل في إطار درامي بسيط يعتمد على المشاعر الصادقة ودفء العلاقات الإنسانية، حيث جمعها الإعلان بالفنانتين ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي في مشهد قائم على الاشتياق واللقاء بعد فترة غياب طويلة.

وظهرت الفنانة داخل منزل هادئ تغلب عليه أجواء السكون، قبل أن تفاجأ بزيارة مفاجئة من ياسمين ومنة، ليتحول المشهد إلى عناق طويل حمل قدرًا كبيرًا من التلقائية والمشاعر الحقيقية، في لقطة أعادت إلى الأذهان صورة الأم وسط بناتها، وهو ما منح الإعلان بُعدًا عاطفيًا بعيدًا عن الطابع التجاري المعتاد.

رسالة عبلة كامل في إعلان رمضان 2026

اختُتم الإعلان بجملة مؤثرة على لسان عبلة كامل، قالت فيها: «ما تخليش أبدًا حاجة تحوشك عن اللي وحشك.. طول ما إحنا مع بعض رمضان بينور بينا»، وهي رسالة لاقت صدى واسعًا بين الجمهور، إذ اعتبرها كثيرون تعبيرًا عن قيمة القرب ولمّ الشمل خلال شهر رمضان.

الكلمات التي أنهت بها الإعلان تجاوزت حدود الدعاية، لتتحول إلى رسالة وجدانية لاقت قبولًا كبيرًا، خاصة في ظل اشتياق الجمهور لنجمتهم المفضلة بعد سنوات من الابتعاد عن المشهد الفني.

آخر أعمال عبلة كامل قبل الغياب

يبحث كثير من الجمهور عن آخر أعمال عبلة كامل قبل ابتعادها عن الأضواء. وكان آخر ظهور سينمائي لها من خلال فيلم «الكبار» عام 2010، بينما كان آخر ظهور درامي عبر مسلسل «سلسال الدم» الذي عُرض عام 2018 وحقق نجاحًا ملحوظًا وقتها.

وفي ديسمبر 2025، تم بث تسجيل صوتي للفنانة عبر قناة «النهار»، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج كبار الفنانين على نفقة الدولة، وكانت عبلة كامل من بين الأسماء التي شملها القرار، وهو ما أعاد اسمها إلى الواجهة آنذاك قبل ظهورها الإعلاني الحالي.

تفاعل واسع مع إعلان عبلة كامل

فور عرض إعلان رمضان 2026، تصدر اسم عبلة كامل منصات التواصل الاجتماعي، وتداول المستخدمون مقاطع الفيديو بشكل مكثف، معبرين عن سعادتهم بعودتها ولو من خلال مساحة إعلانية قصيرة.

وجاءت التعليقات معبرة عن حالة الشوق والحنين، إذ كتب أحد المتابعين: «أحلى حاجة في الإعلان بجد.. كانت وحشانا ولسه زي القمر زي ما هي». فيما قال آخر: «اللي عرف يقنعها بالظهور يستاهل 100 بوسة والله». كما أشار كثيرون إلى أن ظهورها أضفى على الإعلان ثقلاً عاطفيًا خاصًا، وجعله مختلفًا عن بقية الإعلانات الرمضانية هذا العام.

واعتبر متابعون أن مجرد الاطمئنان عليها ورؤيتها مجددًا كان كافيًا لإشعال حالة من الفرح بينهم، مؤكدين أن حضورها أعاد للإعلان روحًا دافئة افتقدها الجمهور طويلًا.

سر اختفاء عبلة كامل وعودتها في رمضان

ظل سؤال «أين اختفت عبلة كامل؟» حاضرًا لسنوات بين جمهورها، خاصة في ظل ابتعادها التام عن اللقاءات الإعلامية والفعاليات الفنية، ومع إعلان رمضان 2026، عاد هذا التساؤل بقوة، لكن هذه المرة مصحوبًا بالامتنان والسعادة لظهورها المفاجئ.

وتؤكد عودتها، حتى وإن كانت عبر إعلان فقط، أن اسم عبلة كامل لا يزال يحتفظ بمكانته الخاصة في قلوب المشاهدين، وأن حضورها قادر على إحداث صدى واسع دون الحاجة إلى ظهور مطول.

بهذا الظهور، نجحت عبلة كامل في خطف الأنظار وتصدر المشهد الرمضاني، مثبتة أن الغياب لم يؤثر في مكانتها، بل ربما زادها بريقًا وانتظارًا لدى جمهورها العريض.