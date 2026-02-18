استمرار انخفاض درجات الحرارة في الأسبوع الأول من رمضان 2026.. حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 2026، مع أجواء مائلة للدفء نهارًا وشديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، في ظل تغيرات ملحوظة في حالة الطقس بمختلف المحافظات، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويبحث المواطنون بشكل مكثف عن حالة الطقس في رمضان 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع تزامن الصيام مع أجواء شتوية متقلبة.

درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من رمضان

أوضحت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة تسجل القيم التالية:

السواحل الشمالية: من 19 إلى 20 درجة مئوية.

من 19 إلى 20 درجة مئوية. القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 21 إلى 22 درجة مئوية.

من 21 إلى 22 درجة مئوية. جنوب البلاد: من 22 إلى 28 درجة مئوية.

ويستمر انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 و6 درجات مئوية على أغلب المناطق مقارنة بالأيام السابقة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر

كشفت الهيئة عن تفاصيل طقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على:

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

السواحل الشمالية الغربية

بينما يكون الطقس دافئًا على شمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فيسود طقس شديد البرودة على شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وعدد من المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات

القاهرة الكبرى

العظمى: 22 درجة مئوية

الصغرى: 12 درجة مئوية

السواحل الشمالية الغربية

العظمى: 20 درجة مئوية

الصغرى: 12 درجة مئوية

شمال الصعيد

العظمى: 23 درجة مئوية

الصغرى: 10 درجات مئوية

جنوب الصعيد

العظمى: 27 درجة مئوية

الصغرى: 12 درجة مئوية

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال موجة الانخفاض

توصي هيئة الأرصاد بارتداء ملابس ثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر، خاصة لكبار السن والأطفال، مع توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات المتأخرة بسبب انخفاض درجات الحرارة.

ويأتي استمرار الطقس الشتوي مع بداية شهر رمضان ليؤكد أن الأجواء الباردة ما زالت تفرض سيطرتها، رغم اقتراب انتهاء فصل الشتاء رسميًا، ما يستدعي متابعة النشرات الجوية بشكل يومي لمعرفة أي تحديثات جديدة.