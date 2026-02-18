تحذير عاجل لمستخدمي واتساب:ثغرة خطيرة تهدد بيانات هاتفك وتتيح للهاكرز السيطرة عليه

حذر خبراء الأمن السيبراني المستخدمين من ثغرة خطيرة في تطبيق واتساب، قد يستغلها القراصنة لاختراق الهواتف وسرقة البيانات الشخصية لملايين المستخدمين حول العالم.



وأكدت شركة Malwarebytes المتخصصة في الأمن الرقمي أن فريق Project Zero التابع لشركة جوجل اكتشف الثغرة، والتي يتم استغلالها عبر إنشاء مجموعات وهمية داخل التطبيق. وعند قبول دعوة الانضمام لأي مجموعة، يقوم التطبيق تلقائيًا بتنزيل ملفات ضارة على الهاتف دون إشعار، مما يمنح المخترق القدرة على:

التحكم الكامل في الهاتف.

الوصول إلى كلمات المرور والملفات الشخصية.



تعطيل برامج الحماية.



فتح بوابات خلفية للوصول إلى المعلومات الحساسة.



- خطوات وقائية لحماية الهاتف:

الدخول إلى إعدادات التطبيق، ثم اختيار "التخزين والبيانات".

إلغاء تفعيل خيار التنزيل التلقائي لجميع الوسائط (صور، فيديوهات، ملفات صوتية، مستندات).



حفظ التغييرات لضمان أن أي ملف سيتم تنزيله بعد موافقة المستخدم يدويًا فقط.



وأعلنت واتساب عن إصدار تحديث رسمي لسد الثغرة، لكن الخبراء يؤكدون ضرورة تعديل الإعدادات يدويًا لضمان أقصى درجات الأمان، مع الالتزام بالنصائح التالية:



عدم مشاركة رمز التحقق مع أي شخص.

مراجعة الأجهزة المرتبطة بالحساب بشكل دوري.



تجاهل الرسائل المشبوهة أو الدعوات غير المعروفة.



