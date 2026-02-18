لتفادي الزحام.. ننشر مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026

أعلنت هيئة السكك الحديدية جداول تشغيل القطارات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، ضمن تحديثاتها المستمرة لتنظيم حركة السفر على مستوى الجمهورية.

ويتابع ملايين الركاب مواعيد القطارات يوميًا لتنسيق تنقلاتهم وضمان الوصول في الوقت المحدد، خاصة مع اعتمادهم الكبير على هذا المرفق الحيوي في السفر بين المحافظات.

- من الإسكندرية إلى القاهرة:

روسي تهوية: 5:10 صباحًا، 902 مكيف: 6:00 صباحًا، 906 مكيف مباشر: 7:00 صباحًا، 900 مكيف: 8:15 صباحًا، 912 مكيف: 11:30 صباحًا، 914 مكيف: 1:00 ظهرًا، 916 مكيف مباشر: 2:00 ظهرًا، 922 مكيف: 3:30 عصرًا، 568 سياحي: 6:10 مساءً، 928 مكيف: 7:00 مساءً، 1130 ثالثة مكيفة: 7:30 مساءً، 930 مكيف: 8:10 مساءً، 920 مكيف (الإسكندرية - طنطا): 10:00 مساءً

- من القاهرة إلى الإسكندرية:

119 تهوية: 5:00 صباحًا، 903 مكيف: 6:00 صباحًا، 1205 تحيا مصر: 6:45 صباحًا، 2025 تالجو: 8:00 صباحًا، 905 VIP: 9:00 صباحًا، 911 مكيف: 10:00 صباحًا، 1211 تحيا مصر مباشر: 10:10 صباحًا، 917 VIP: 3:00 عصرًا، 921 مكيف: 6:00 مساءً، 931 مكيف: 8:15 مساءً

- القاهرة – أسوان:

1902 مكيف: 12:20 صباحًا، 980 VIP: 8:00 صباحًا، 2010 مكيف: 10:00 صباحًا، 986 مكيف: 2:00 ظهرًا، 2006 مكيف: 5:15 عصرًا، 2014 VIP: 9:00 مساءً، 996 مكيف: 10:00 مساءً

- أسوان – القاهرة:

3025 ثالثة مكيفة: 4:10 صباحًا، 2011 VIP: 5:15 صباحًا، 983 VIP: 7:30 صباحًا، 2013 مكيف: 2:05 ظهرًا، 997 VIP: 8:45 مساءً، 989 إسباني مطور: 11:00 مساءً



الإسكندرية – أسوان (سير مختلط)



88 مكيف: 5:00 عصرًا، 2008 VIP: 8:00 مساءً، 3008 مكيف: 5:45 صباحًا

القاهرة – طنطا – المنصورة:

948 سياحي المنصورة - القاهرة: 5:35 صباحًا، 65 ركاب طنطا / المنصورة: 4:50 عصرًا

- طرق حجز تذاكر القطارات في مصر لعام 2026

مع تزايد حركة السفر، أصبح حجز تذاكر القطارات أكثر سهولة، وتشمل الطرق:

الحجز المباشر من شبابيك المحطات:

الدفع نقدًا أو عبر بطاقات الدفع الإلكتروني في بعض المحطات.

مناسبة لاستلام التذكرة فورًا.

الحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي:

تحديد محطة المغادرة والوصول.

اختيار نوع القطار والدرجة.

الدفع باستخدام بطاقات الدفع البنكية.

الحصول على التذكرة إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه للمحطة.

رابط الموقع: Egyptian National Railways

الحجز من خلال تطبيق الهاتف المحمول:

تحميل تطبيق Egyptian National Railways على Google Play وApp Store.

اختيار الرحلة والمقاعد والدفع إلكترونيًا.

الحصول على التذكرة مباشرة على الهاتف.

الحجز عبر وكلاء البيع المعتمدين:

شركات مثل: فوري، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، كاش كول.

الدفع نقدًا أو إلكترونيًا، واستلام إيصال الحجز أو التذكرة.

الحجز عبر الخط الساخن:

1661 من الموبايل، 09000661 من الخط الأرضي.

يتم حجز الرحلة ثم دفع الكود للحصول على التذكرة.

الحجز من مكاتب السكك الحديدية:

تتواجد في 34 مدينة بمختلف المحافظات.

الدفع نقدًا أو إلكترونيًا، واستلام التذكرة فورًا.

طرق الدفع المتاحة

نقدًا في المحطات والمكاتب.

بطاقات فيزا وماستركارد عبر الموقع أو التطبيق.

نقدًا أو إلكترونيًا عند وكلاء البيع المعتمدين.

نصيحة مهمة للمسافرين

ينصح بحجز التذاكر قبل السفر بفترة تتراوح بين 5 إلى 15 يومًا لتجنب نفاد الأماكن، خاصة في مواسم الإجازات والعطلات الرسمية.