مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 في جميع محافظات مصر

يحرص ملايين المسلمين يوميًا على متابعة مواقيت الصلاة لأداء الفريضة في وقتها الصحيح، خاصة مع التغيرات الطفيفة التي تطرأ على مواعيد الأذان من يوم لآخر وفقًا للحسابات الفلكية.



وفي هذا الإطار، يقدم موقع «الموجز» خدمة يومية لقرائه، تتضمن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك استنادًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، لضمان الدقة والاعتماد على المصادر المعتمدة رسميًا داخل مصر.



مواقيت الصلاة فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر: 05:05 ص

شروق الشمس: 06:32 ص

صلاة الظهر: 12:09 م

صلاة العصر: 03:21 م

صلاة المغرب: 05:46 م

صلاة العشاء: 07:04 م



مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر: 05:11 ص

شروق الشمس: 06:39 ص

صلاة الظهر: 12:14 م

صلاة العصر: 03:25 م

صلاة المغرب: 05:50 م

صلاة العشاء: 07:09 م



مواقيت الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر: 05:05 ص

شروق الشمس: 06:32 ص

صلاة الظهر: 12:10 م

صلاة العصر: 03:20 م

صلاة المغرب: 05:46 م

صلاة العشاء: 07:04 م



مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجر: 05:05 ص

شروق الشمس: 06:21 ص

صلاة الظهر: 12:03 م

صلاة العصر: 03:19 م

صلاة المغرب: 05:45 م

صلاة العشاء: 06:57 م



مواقيت الصلاة في أسيوط

صلاة الفجر: 05:13 ص

شروق الشمس: 06:31 ص

صلاة الظهر: 12:10 م

صلاة العصر: 03:23 م

صلاة المغرب: 05:48 م

صلاة العشاء: 07:02 م



مواقيت الصلاة في السويس

صلاة الفجر: 05:09 ص

شروق الشمس: 06:28 ص

صلاة الظهر: 12:04 م

صلاة العصر: 03:15 م

صلاة المغرب: 05:40 م

صلاة العشاء: 06:56 م



مواقيت الصلاة في بورسعيد

صلاة الفجر: 05:10 ص

شروق الشمس: 06:31 ص

صلاة الظهر: 12:05 م

صلاة العصر: 03:15 م

صلاة المغرب: 05:39 م

صلاة العشاء: 06:56 م



مواقيت الصلاة في طنطا

صلاة الفجر: 05:15 ص

شروق الشمس: 06:36 ص

صلاة الظهر: 12:11 م

صلاة العصر: 03:21 م

صلاة المغرب: 05:45 م

صلاة العشاء: 07:01 م



مواقيت الصلاة في المنصورة

صلاة الفجر: 05:13 ص

شروق الشمس: 06:34 ص

صلاة الظهر: 12:09 م

صلاة العصر: 03:19 م

صلاة المغرب: 05:43 م

صلاة العشاء: 07:00 م



مواقيت الصلاة في الزقازيق

صلاة الفجر: 05:13 ص

شروق الشمس: 06:33 ص

صلاة الظهر: 12:09 م

صلاة العصر: 03:19 م

صلاة المغرب: 05:43 م

صلاة العشاء: 07:00 م



شروط صحة الصلاة



أجمع الفقهاء على مجموعة من الشروط الأساسية لصحة الصلاة، أبرزها:

دخول الوقت: لا تصح الصلاة قبل وقتها المحدد شرعًا، ويجب قضاء الفائتة فور تذكرها.

ستر العورة: يجب ستر العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة جميع جسدها عدا الوجه والكفين.

الطهارة: طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة.

استقبال القبلة: التوجه إلى الكعبة المشرفة.

النية: حضور نية الصلاة في القلب عند التكبير.



فضل صلاة الجماعة وأهميتها



تحظى صلاة الجماعة بمكانة عظيمة في الإسلام، لما لها من أثر روحي واجتماعي كبير. وقد ورد عن النبي ﷺ قوله:

«صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا».



وتسهم صلاة الجماعة في رفع درجات المسلم، وتكفير السيئات، كما تحفّها الملائكة بالدعاء ما دام العبد في مصلاه ينتظر الصلاة، مما يعزز روح الترابط والتآخي بين المسلمين.

