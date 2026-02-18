الأرصاد تحذر من برودة شديدة واضطراب الملاحة البحرية اليوم الأربعاء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، حيث تسود أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما تميل الأجواء للدفء نسبيًا خلال فترة النهار على أغلب المناطق، وتكون مائلة للحرارة على جنوب الصعيد.

ومع حلول المساء، تعود درجات الحرارة للانخفاض مجددًا، لتسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة على معظم الأنحاء.



فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية



وأوضحت الهيئة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%. كما أشارت إلى احتمالية ضعيفة لامتداد هذه الأمطار بشكل محدود إلى مناطق حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، دون تأثيرات كبيرة.



نشاط للرياح قد يثير الرمال والأتربة



وتوقعت الأرصاد نشاطًا ملحوظًا للرياح على عدة مناطق، تشمل السواحل الشمالية الغربية، وشمال وجنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر، إضافة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والمناطق المكشوفة من الوجه البحري. وقد يؤدي هذا النشاط إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق، مع تراجع مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق الصحراوية والمفتوحة.





سحب منخفضة ورذاذ خفيف على بعض المناطق



كما أشارت الهيئة إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف على فترات متفرقة، دون تأثيرات جوية كبيرة على الأنشطة اليومية.



تحذيرات من اضطراب الملاحة البحرية بالبحر المتوسط



وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، نبهت الهيئة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية نتيجة نشاط الرياح، التي تتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج بين 2.5 و4 أمتار، وهو ما يستوجب توخي الحذر، خاصة للعاملين في مجالات الصيد والأنشطة البحرية.



درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المحافظات



وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم تفاوتًا بين المحافظات، حيث بلغت في القاهرة 22 درجة للعظمى و12 للصغرى، والإسكندرية 21 للعظمى و11 للصغرى، ومطروح 19 للعظمى و10 للصغرى. وفي محافظات الصعيد، سجلت سوهاج 25 درجة للعظمى و9 للصغرى، وقنا 26 للعظمى و10 للصغرى، وأسوان 28 للعظمى و14 للصغرى.



الأرصاد تدعو المواطنين لمتابعة النشرات الجوية



وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضرورة متابعة النشرات والتحديثات الجوية بشكل مستمر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في ظل التقلبات الجوية الحالية ونشاط الرياح المتوقع، حفاظًا على سلامة المواطنين وتفادي أي آثار سلبية محتملة.