"بابا وماما جيران" كوميديا اجتماعية راقية تنافس بقوة في رمضان 2026

يدخل مسلسل “بابا وماما جيران” سباق دراما رمضان 2026 كأحد أبرز الأعمال الاجتماعية العائلية المنتظرة، في تجربة كوميدية راقية تعتمد على المواقف الإنسانية القريبة من واقع البيوت المصرية، بإيقاع سريع وأحداث مكثفة.

المسلسل من إنتاج صباح إخوان، ويضم نخبة من النجوم، في مقدمتهم أحمد داود وميرنا جميل، إلى جانب محمود حافظ، محمد محمود، شيرين، عايدة رياض، وعدد من الفنانين الشباب.

احداث مسلسل بابا وماما جيران

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي حول “هشام” الصيدلي الذي ينفصل عن زوجته “نورا” الطامحة لاحتراف الغناء، لكن المفارقة تبدأ حين يصبح كل منهما جارًا للآخر بعد الطلاق، لتشتعل بينهما “حرب باردة” مليئة بالمواقف الساخرة، تمتد إلى عائلتيهما، في طرح يجمع بين الطرافة والرسائل الاجتماعية الخفيفة.

أبطال مسلسل بابا وماما جيران

المسلسل مكوّن من 15 حلقة، وهو ما يمنحه تركيزًا دراميًا بعيدًا عن المط، ويُعرض خلال شهر رمضان عبر شاشة MBC مصر، وكذلك على منصة شاهد.

العمل من تأليف ولاء شريف، وإخراج محمود كريم، ويُتوقع أن يكون أحد أبرز الأعمال الكوميدية الاجتماعية في موسم درامي يبدو حافلًا بالمنافسة.