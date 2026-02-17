استخراج بدل فاقد بطاقة التموين إلكترونيًا بسهولة دون زيارة المكاتب التموينية

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين من خلال إجراءات ميسرة، يمكن تنفيذها بسهولة من المنزل، وذلك في إطار جهودها لتيسير الخدمات على المواطنين وضمان استمرار حصولهم على الدعم التمويني دون انقطاع.



وأوضحت الوزارة أن الخطوة الأولى تتمثل في إيقاف البطاقة المفقودة فورًا لحمايتها من أي استخدام غير مشروع، وذلك عبر الاتصال بالخط الساخن 19765، أو من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تموين لتسجيل طلب الإيقاف رسميًا.



وبعد إتمام عملية الإيقاف، يمكن للمواطن التقدم بطلب استخراج بطاقة تموين جديدة بدل فاقد، سواء عبر مكتب التموين المختص أو من خلال بوابة مصر الرقمية، التي تتيح تقديم الطلب إلكترونيًا بسهولة، مع أهمية التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح لتسريع إجراءات الإصدار.



وعقب صدور البطاقة الجديدة، يتم استلامها وتفعيلها باستخدام الرقم السري من خلال مركز الخدمة التابع، لتعود منظومة الدعم للعمل بشكل طبيعي، ويستأنف المواطن صرف السلع التموينية والخبز المدعم.

وأكدت وزارة التموين أن صرف الدعم التمويني يتم استئنافه اعتبارًا من الشهر التالي لإصدار البطاقة الجديدة، مشددة على ضرورة سرعة الإبلاغ واتخاذ الإجراءات فور فقدان البطاقة، لضمان عدم تأخر الحصول على الدعم المستحق.