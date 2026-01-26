الحقيقة الكاملة لإضافة المواليد 2026 وضوابط ضم الأسرة ببطاقات التموين

مع استمرار اهتمام المواطنين بملف الدعم الحكومي، تصدّر موضوع إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين محركات البحث، خاصة مع بداية عام 2026، وسط تساؤلات متزايدة حول الفئات المستحقة، والشروط المطلوبة، وآليات ضم أفراد الأسرة لضمان الحصول على الدعم التمويني بصورة منتظمة وعادلة.

تزايد التساؤلات حول إضافة المواليد الجدد



شهدت الساعات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث حول إمكانية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين خلال عام 2026، في ظل سعي الأسر المصرية لتأمين الدعم الغذائي لأبنائها، ومتابعة أي قرارات جديدة تصدر عن وزارة التموين.

توضيح رسمي بشأن إضافة المواليد في 2026



وأكدت مصادر مسؤولة أن إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين ما زالت مقتصرة على الفئات الأولى بالرعاية فقط، وفق ضوابط ومعايير محددة، تستهدف توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه الحقيقيين، ومنع أي تلاعب أو ازدواجية في الحصول على الدعم.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد



حددت الجهات المختصة مجموعة من الأوراق والمستندات اللازمة لإتمام طلب إضافة المواليد، وتشمل:

صورة بطاقة التموين.

رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة.

صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

شهادات ميلاد أو بطاقات رقم قومي للأبناء المراد إضافتهم.

مستندات المعاش أو كارت الخدمات المتكاملة أو مستند تكافل وكرامة (إن وجد).

مستند رسمي معتمد في حالة استشهاد الوالد.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026

وضعت وزارة التموين عددًا من الشروط الأساسية لإضافة المواليد، من أبرزها:

ألا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات.

ألا يزيد عدد الأفراد المسجلين على البطاقة عن 4 أفراد.

ألا يتجاوز دخل الأسرة أو قيمة المعاش الشهري الحد المقرر.

أن تكون البطاقة مخصصة في الأساس لثلاثة أفراد، مع استثناء الأسر الأولى بالرعاية وفقًا للضوابط.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد

تشمل الفئات المؤهلة للاستفادة من خدمة إضافة المواليد:

أبناء الشهداء.

مستفيدو برنامج تكافل وكرامة.

أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي.

بعض الحالات الإنسانية الخاصة التي تقرها الجهات المختصة.

خطوات إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية



يمكن للمواطنين التقدم بطلب إضافة المواليد من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك عبر تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، واختيار خدمات التموين، ثم إدخال بيانات الطفل بدقة واستكمال الطلب إلكترونيًا.

مدة تنفيذ طلب إضافة المواليد

تستغرق عملية فحص البيانات ودراسة الطلبات مدة تتراوح بين 7 و14 يوم عمل، وذلك وفقًا لحجم الطلبات المقدمة ومدى اكتمال البيانات والمستندات.

ضم أفراد الأسرة على بطاقات التموين

وفي السياق ذاته، أتاحت وزارة التموين خدمة ضم أفراد الأسرة المستحقين للدعم عبر منصة مصر الرقمية، مع الالتزام الكامل بالشروط والضوابط المعلنة، بما يضمن دقة البيانات ووصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الفعليين.

