تحديث بطاقة التموين 2026 خطوات إضافة المواليد إلكترونيًا والفئات المستحقة والأوراق المطلوبة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تحديث شامل لإجراءات إضافة المواليد على بطاقات التموين لعام 2026، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين عبر المنصات الرقمية الرسمية.
وأوضحت الوزارة أن خدمة إضافة المواليد أصبحت متاحة إلكترونيًا من خلال بوابة مصر الرقمية ومنصة دعم مصر، بما يتيح للمواطنين تقديم الطلبات بسهولة ودون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين، مع الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة.
خطوات إضافة المواليد إلكترونيًا
يمكن للمواطنين إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية من خلال اختيار خدمات التموين، ثم خدمة إضافة أفراد الأسرة غير المقيدين، وإدخال البيانات المطلوبة بدقة، وتشمل اسم الأم وبيانات المولود والرقم القومي وصلة القرابة، ثم تأكيد الطلب.
كما تتيح منصة دعم مصر تحديث بيانات بطاقة التموين ضمن منظومة الكارت الموحد، التي يجري تطبيقها حاليًا بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى تمهيدًا لتعميمها على باقي المحافظات.
المستندات المطلوبة
تشمل المستندات اللازمة للمصريين صورة بطاقة التموين، وبطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، ورقم هاتف مسجل باسمه، إلى جانب شهادات ميلاد أو بطاقات الرقم القومي للأبناء المراد إضافتهم، مع تقديم مستند رسمي في حال وفاة الوالد.
أما غير المصريين، فيتطلب الأمر تقديم جواز السفر أو وثيقة الإقامة السارية، ومستندات إثبات الهوية لكافة أفراد الأسرة.
الفئات المستحقة لإضافة المواليد
حددت وزارة التموين الفئات التي يحق لها إضافة المواليد على بطاقات التموين خلال عام 2026، وتشمل المستفيدين من معاش التضامن الاجتماعي، وبرنامج تكافل وكرامة، وأبناء وزوجات الشهداء والأسر البديلة، إضافة إلى حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة.
وأكدت الوزارة أن الطلبات تخضع للمراجعة الإلكترونية لضمان دقة البيانات ووصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
