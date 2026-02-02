شعبة الدخان تكشف أسباب ارتفاع أسعار السجائر في مصر قبل رمضان 2026

ارتفاع أسعار السجائر يشعل الجدل في السوق المصرية

شهدت أسعار السجائر في مصر حالة من الجدل الواسع خلال الأيام الأخيرة، عقب إعلان شركة فيليب موريس مصر تطبيق قائمة أسعار جديدة لعدد من منتجاتها، وعلى رأسها سجائر مارلبورو وL&M، حيث تجاوز سعر العلبة حاجز 100 جنيه. هذا الارتفاع المفاجئ أعاد إلى الواجهة تساؤلات المستهلكين حول أسباب زيادة أسعار السجائر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان 2026، الذي يشهد عادة ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك، ويرصد الموجز التفاصيل.

شعبة الدخان: التهريب السبب الرئيسي لزيادة الأسعار

في هذا السياق، كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن السبب الرئيسي وراء رفع أسعار السجائر المستوردة يعود إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها الشركات الرسمية نتيجة الانتشار الواسع للسجائر المهربة داخل السوق المحلية، وأوضح أن الشركات باتت تواجه منافسة غير عادلة من منتجات لا تخضع لأي ضرائب أو رسوم جمركية.

30% من سوق السجائر خارج المنظومة الرسمية

وأشار رئيس شعبة الدخان إلى أن نسبة السجائر المهربة في السوق المصرية وصلت إلى نحو 30% من إجمالي المبيعات، وهو ما أفقد المنتج الرسمي قدرته على المنافسة، وأضاف أن شركة فيليب موريس اضطرت إلى إعادة حساب تكلفة ما يُعرف بـ«الفرصة البديلة»، لتعويض جزء من الخسائر الناتجة عن تراجع المبيعات الرسمية بسبب انتشار السجائر المهربة الرخيصة.

سجائر مهربة بأسعار زهيدة تغزو الأسواق

وأوضح إمبابي أن السجائر المهربة المنتشرة حاليًا تتركز داخل مصر وليس بغرض التصدير، لافتًا إلى تدفق كميات كبيرة من علامات تجارية مهربة مثل «شملان» و«رياضي»، القادمة من مناطق مثل جبل علي والجبل الأسود، وتُباع هذه السجائر بأسعار تتراوح بين 25 و30 جنيهًا للعلبة، ما يدفع شريحة كبيرة من المستهلكين إلى تفضيلها على السجائر الرسمية التي تجاوز سعرها 100 جنيه.

حلقة مفرغة تهدد الاقتصاد الوطني

وأكد رئيس شعبة الدخان أن هذا الوضع يخلق حلقة مفرغة خطيرة، حيث يؤدي ارتفاع أسعار السجائر الرسمية إلى زيادة الإقبال على السجائر المهربة، وهو ما يفاقم خسائر الشركات ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني فالدولة، بحسب إمبابي، تخسر مليارات الجنيهات سنويًا من عائدات الضرائب والجمارك نتيجة خروج جزء كبير من السوق عن المنظومة الرسمية.

الحل في تشديد الرقابة وليس التسعير فقط

وشدد إمبابي على أن معالجة أزمة أسعار السجائر لا تقتصر على قرارات التسعير التي تتخذها الشركات، بل تتطلب تكثيف الرقابة على المنافذ الحدودية، وتفعيل دور مباحث الجمارك والتموين، لضبط شبكات التهريب ومنع دخول السجائر غير الشرعية إلى السوق المصرية من الأساس.

قائمة أسعار جديدة من فيليب موريس بداية فبراير 2026

وكانت شركة فيليب موريس مصر قد أعلنت في وقت سابق تطبيق قائمة أسعار جديدة اعتبارًا من 2 فبراير 2026، تشمل السجائر التقليدية مثل Marlboro وL&M وMerit، إلى جانب منتجات التبغ المسخن HEETS وTEREA بكافة أنواعها.

شفافية الأسعار عبر QR Code

وأكدت الشركة التزامها بمبدأ الشفافية، موضحة أن الأسعار الرسمية مدونة بوضوح على عبوات المنتجات من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code، والذي يتيح للمستهلكين التأكد من السعر الحقيقي، في خطوة تهدف إلى مواجهة التلاعب والبيع بأسعار غير رسمية.