أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الاستهلاكية قبل حلول الشهر الكريم

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتزايد بحث المواطنين عن أسعار ياميش رمضان 2026، في ظل حرص الأسر المصرية على الاستعداد المبكر للشهر الكريم وشراء الاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة، وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان داخل المجمعات الاستهلاكية، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة، ضمن خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ويستعرض الموجز التفاصيل.

تخفيضات تصل إلى 25% على ياميش رمضان 2026

أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن التخفيضات على ياميش رمضان داخل المجمعات الاستهلاكية تصل إلى نحو 25%، مقارنة بأسعار السوق المحلي، مع الالتزام بتوفير منتجات ذات جودة عالية تناسب جميع الفئات، ويأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة التموين لاستقبال شهر رمضان، وضمان توافر السلع الأساسية والغذائية بكميات كافية وأسعار مناسبة.

أسعار البلح في المجمعات الاستهلاكية

يُعد البلح من السلع الأساسية على مائدة الإفطار الرمضانية، وقد جاءت أسعاره داخل المجمعات الاستهلاكية على النحو التالي:

بلح جاف زنة 700 جرام: 20 جنيهًا

بلح جاف زنة 1 كيلو: 25 جنيهًا

بلح نصف جاف علبة 700 جرام: 50 جنيهًا

بلح نصف جاف علبة 800 جرام: 55 جنيهًا

بلح نصف جاف علبة 1600 جرام: 105 جنيهات

وتُعد هذه الأسعار من أقل الأسعار المطروحة مقارنة بالأسواق الخارجية، ما يشجع المواطنين على الشراء من المنافذ التموينية.

أسعار المكسرات والفواكه المجففة في رمضان 2026

تشهد المكسرات والفواكه المجففة إقبالًا كبيرًا خلال شهر رمضان، وجاءت أسعارها في المجمعات الاستهلاكية كالتالي:

كيس فول سوداني مجروش حلويات 500 جرام: 55 جنيهًا

طبق كاجو وسط 250 جرام: 167.5 جنيه

طبق زبيب 500 جرام: 105 جنيهات

طبق عين جمل إكسترا 250 جرام: 160 جنيهًا

طبق لوز 250 جرام: 132.5 جنيه

طبق فستق أمريكي 250 جرام: 205 جنيهات

أسعار قمر الدين ومنتجات رمضان الأخرى

كما طرحت وزارة التموين مجموعة متنوعة من المنتجات الرمضانية الأخرى التي لا غنى عنها، وجاءت أسعارها كالتالي:

لفة تين مدور 250 جرام: 140 جنيهًا

لفة تين مدور 300 جرام: 150 جنيهًا

قمر الدين مصري 400 جرام: 30 جنيهًا

قمر الدين 400 جرام: 70 جنيهًا

قمر الدين سوري 400 جرام: 80 جنيهًا

كيس لوز حصى 500 جرام: 150 جنيهًا

علبة قراصيا 250 جرام: 80 جنيهًا

كيس جوز هند نصف دسم 500 جرام: 75 جنيهًا

كيس بندق حصى 500 جرام: 210 جنيهات

كيس خروب قرون 500 جرام: 125 جنيهًا

طبق مشمشية سوري 250 جرام: 125 جنيهًا

كيلو كركديه: 200 جنيه

توافر ياميش رمضان بجودة عالية في منافذ التموين

أوضحت وزارة التموين أن جميع منتجات ياميش رمضان 2026 متاحة حاليًا داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، مع استمرار ضخ الكميات بشكل يومي لضمان عدم حدوث أي نقص، فضلًا عن تكثيف الرقابة على الجودة والأسعار، بما يضمن حصول المواطن على سلعة آمنة وبسعر عادل.

وتواصل الوزارة جهودها لتوسيع منافذ البيع وتقديم العروض والتخفيضات خلال الفترة المقبلة، دعمًا للمواطنين واستعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك دون أعباء إضافية.