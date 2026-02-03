قبل ولا بعد رمضان؟ موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 وتفاصيل القرارات

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 يشغل الموظفين

يتصدر موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 اهتمامات ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، المقرر فلكيًا أن يبدأ يوم 18 فبراير 2026، ما يثير تساؤلات واسعة حول توقيت صرف الرواتب، وهل سيتم الصرف قبل رمضان أم بعد بدايته، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل زيادة الأعباء المعيشية التي تواجهها الأسر المصرية مع بداية الشهر الكريم، حيث ترتفع معدلات الإنفاق على السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية، ما يجعل توقيت صرف المرتبات عاملًا مؤثرًا في قدرة المواطنين على تلبية متطلبات رمضان.

متى يتم صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا؟

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، فإن صرف مرتبات شهر فبراير 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 22 فبراير، أي بعد مرور عدة أيام على بداية شهر رمضان، بينما تم تحديد أيام 8 و9 و10 فبراير لصرف المتأخرات المستحقة للعاملين في مختلف الجهات الحكومية.

ويؤكد هذا الجدول الزمني أن المرتبات لن تُصرف قبل رمضان، وإنما خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم، وهو ما يفسر حالة الترقب والاهتمام الكبيرة من جانب الموظفين خلال الفترة الحالية.

هل هناك تبكير في مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير؟

أوضحت وزارة المالية أن قرارات تبكير صرف المرتبات والمتأخرات خلال الشهور الأولى من عام 2026 جاءت في إطار تنظيم التدفقات المالية، وليس بالضرورة لصرف الرواتب قبل المناسبات الدينية مباشرة، مشيرة إلى أن مواعيد الصرف الحالية تتيح سيولة تدريجية دون التأثير على المنظومة المالية للدولة.

كما شددت الوزارة على أن مواعيد الصرف موحدة وتطبق على جميع الجهات، مع الالتزام الكامل بمنظومة الدفع الإلكتروني.

تأثير توقيت الصرف على الأسر مع بداية رمضان

يمثل بدء شهر رمضان قبل موعد صرف المرتبات تحديًا إضافيًا لعدد كبير من الأسر، خاصة مع ارتفاع أسعار بعض السلع وزيادة الاحتياجات اليومية خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم، وهو ما يدفع الكثيرين للاعتماد على المدخرات أو المتأخرات المالية لحين صرف الرواتب.

ويرى خبراء اقتصاديون أن توقيت الصرف يلعب دورًا مهمًا في تخفيف الضغط المعيشي، خاصة في المواسم الدينية التي تتطلب استعدادات خاصة.

زيادات جديدة في الأجور خلال 2026

في سياق متصل، كشفت وزارة المالية عن زيادات جديدة في المرتبات، تتراوح بين 1100 و1600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية، ضمن حزمة تحسين دخول العاملين بالدولة، وتشمل علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى رفع قيمة الحافز الإضافي.

كما خصصت الموازنة العامة الجديدة نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، مع خطط لتعيين آلاف المعلمين والأطباء والموظفين، في إطار دعم الخدمات العامة وتحسين مستوى الأداء الحكومي.

طرق صرف مرتبات فبراير 2026

ولتسهيل عملية الصرف، أتاحت وزارة المالية عدة وسائل رسمية، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات

فروع البريد المصري

البنوك الحكومية والخاصة

المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول

ودعت الوزارة العاملين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لكل جهة، لتجنب الزحام وضمان سهولة الحصول على المستحقات خلال شهر رمضان.