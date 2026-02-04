طقس الأربعاء.. دفء نسبي نهارًا وبرودة قاسية ليلًا مع شبورة كثيفة صباحًا

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 أجواءً شتوية متقلبة، حيث تتكوّن شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الممتدة من السواحل الشمالية وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسط تحذيرات من تأثيرها على حركة السير خلال ساعات الذروة الصباحية.

تحسن نسبي في الطقس نهارًا

ومع تقدم ساعات النهار، تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع النسبي، ليسود طقس مائل للدفء على معظم المحافظات، بينما يكون أكثر دفئًا على جنوب الصعيد، ما يمنح فترات النهار طقسًا مستقرًا نسبيًا مقارنة بساعات الليل.

عودة البرودة ليلًا

ومع غروب الشمس، تعود الأجواء الشتوية بقوة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ليسود طقس شديد البرودة على مختلف الأنحاء، خاصة في المناطق المفتوحة والصحراوية.

رياح وسحب خفيفة على بعض المناطق

وتنشط الرياح أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح، وقد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، في حين تظهر سحب منخفضة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، مع احتمالية سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة:

- الوجه البحري والقاهرة الكبرى

القاهرة: 21° – 12°

العاصمة الإدارية: 22° – 10°

6 أكتوبر: 21° – 10°

بنها: 22° – 12°

دمنهور: 21° – 11°

وادي النطرون: 21° – 10°

كفر الشيخ: 21° – 11°

بلطيم: 21° – 12°

المنصورة: 22° – 12°

الزقازيق: 22° – 12°

شبين الكوم: 21° – 11°

طنطا: 21° – 11°

دمياط: 20° – 11°

بورسعيد: 21° – 12°

- القناة وشمال سيناء

الإسماعيلية: 23° – 10°

السويس: 22° – 10°

العريش: 20° – 11°

رفح: 20° – 10°

رأس سدر: 23° – 11°

-السواحل وشمال البلاد

الإسكندرية: 20° – 10°

العلمين: 19° – 09°

مطروح: 18° – 08°

السلوم: 18° – 07°

سيوة: 19° – 07°

-البحر الأحمر وسيناء الجنوبية

رأس غارب: 23° – 13°

سفاجا: 24° – 14°

الغردقة: 23° – 13°

مرسى علم: 24° – 14°

شرم الشيخ: 24° – 14°

طابا: 20° – 09°

- محافظات الصعيد والقاهرة الشمالية

الفيوم: 23° – 11°

بني سويف: 23° – 10°

المنيا: 24° – 08°

أسيوط: 25° – 08°

سوهاج: 26° – 09°

قنا: 26° – 10°

الأقصر: 26° – 11°

أسوان: 27° – 11°

الوادي الجديد: 24° – 05°

أبو سمبل: 27° – 11°

- المناطق الجبلية والأقل تكرارًا ذكرها

نخل (سيناء): 19° – 04°

كاترين (جنوب سيناء): 15° – 02°

