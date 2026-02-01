طقس الأحد في مصر: ارتفاع الحرارة ورياح مثيرة للرمال وأمطار محلية متفرقة

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد 1 فبراير 2026، إلى استمرار ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا في شمال البلاد، ومائل للحرارة في جنوبها، مع برودة ليلية عامة على أغلب المناطق.

- نشاط الرياح وتأثيرها على الرؤية

من المتوقع أن تشهد مناطق السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد نشاطًا ملحوظًا في الرياح، ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتدهور الرؤية الأفقية، خصوصًا في السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

- فرص سقوط الأمطار

تشير التوقعات إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السلوم ومطروح وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مع امتداد ضعيف يصل إلى نحو 20% في بعض مناطق القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 26°، الصغرى 16°

الإسكندرية: العظمى 26°، الصغرى 15°

مطروح: العظمى 26°، الصغرى 14°

سوهاج: العظمى 29°، الصغرى 13°

قنا: العظمى 30°، الصغرى 12°

أسوان: العظمى 31°، الصغرى 14°

- الأرصاد تحذر المواطنين وتوجه إرشادات للتقلبات الجوية:

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، تضمنت:

متابعة النشرات الجوية والتنبيهات العاجلة باستمرار.

ارتداء الملابس المناسبة لليلة والصباح الباكر.

توخي الحذر أثناء القيادة وترك مسافات أمان كافية.

الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة وقت الرياح.

عدم التخفيف المبالغ فيه للملابس للأطفال وكبار السن.

تأجيل الأنشطة البحرية والصيد عند اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

وأكدت الأرصاد أن الالتزام بهذه الإرشادات يحافظ على سلامة المواطنين ويقلل المخاطر الناتجة عن الطقس غير المستقر.

