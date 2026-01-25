برد قارس ليلًا وشبورة كثيفة صباحًا.. تفاصيل حالة الطقس الأحد بجميع المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 25 يناير 2026، مؤكدة أن البلاد ستشهد طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، معتدلًا نسبيًا خلال ساعات النهار، قبل أن تنخفض درجات الحرارة مجددًا بشكل ملحوظ ليلًا.

ـ الشبورة المائية السمة الأبرز صباحًا

وأكدت الهيئة أن الشبورة المائية ستكون الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا خلال ساعات الصباح، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، الممتدة من شمال الجمهورية وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، مع فرص لزيادة كثافتها على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح يضرب السلوم ومطروح

كما توقعت الأرصاد نشاطًا للرياح على أقصى الغرب، خصوصًا في السلوم ومطروح، قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، مع امتداد الأتربة العالقة إلى مناطق متفرقة من شمال الصعيد.

- خريطة الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: 22 عظمى – 12 صغرى

الإسكندرية: 22 عظمى – 11 صغرى

مطروح: 21 عظمى – 10 صغرى

سوهاج: 23 عظمى – 9 صغرى

قنا: 25 عظمى – 11 صغرى

أسوان: 26 عظمى – 13 صغرى

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

