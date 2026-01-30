طقس الجمعة.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ورياح نشطة واضطراب بالملاحة

تشهد البلاد اليوم الجمعة الموفق 30 يناير 2026 تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع استمرار نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية على بعض السواحل.

طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا

وأوضحت الهيئة أن الطقس يكون مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون دافئًا على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق.

نشاط رياح وتحذيرات للملاحة

وتنشط الرياح على عدد من المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في جميع المحافظات



(العظمى / الصغرى)

القاهرة الكبرى

القاهرة: 24 / 15

الجيزة: 24 / 14

القليوبية: 23 / 14

الوجه البحري والدلتا

الإسكندرية: 21 / 13

البحيرة: 22 / 13

كفر الشيخ: 21 / 12

الدقهلية: 22 / 13

الشرقية: 23 / 14

الغربية: 22 / 13

المنوفية: 23 / 14

دمياط: 21 / 13

مدن القناة

بورسعيد: 21 / 14

الإسماعيلية: 23 / 13

السويس: 23 / 14

شمال وجنوب سيناء

العريش: 20 / 12

رفح: 20 / 11

الشيخ زويد: 20 / 12

الطور: 22 / 15

شرم الشيخ: 25 / 17

سانت كاترين: 14 / 5

الصعيد

الفيوم: 24 / 12

بني سويف: 24 / 11

المنيا: 25 / 10

أسيوط: 25 / 9

سوهاج: 25 / 8

قنا: 24 / 7

الأقصر: 25 / 9

أسوان: 25 / 12

الوادي الجديد: 26 / 10

سواحل البحر الأحمر

الغردقة: 25 / 16

سفاجا: 24 / 15

مرسى علم: 26 / 17

شلاتين: 27 / 18

حلايب: 26 / 19

أبو رماد: 26 / 18

الساحل الشمالي الغربي

مطروح: 19 / 12

السلوم: 18 / 11

نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

