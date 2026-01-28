الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار ورياح وانخفاض طفيف بالحرارة اليوم الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026 ، مؤكدة أن البلاد تتعرض لموجة من التقلبات الجوية على أغلب المحافظات، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، إلى جانب نشاط ملحوظ للرياح وانخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.

أمطار متفاوتة الشدة على السواحل والوجه البحري

وأوضحت الهيئة أن السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تشهد أمطارًا متوسطة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانًا، فيما تتراوح شدة الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية بين الخفيفة والمتوسطة.

كما أشارت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري، قد تمتد إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة.

نشاط رياح واضطراب بالملاحة البحرية

وأضافت الأرصاد أن الرياح تنشط على مناطق متفرقة تشمل السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، ومحافظات البحر الأحمر، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، مع تحذيرات من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في محافظات مصر (الصغرى / الكبرى)



القاهرة الكبرى

القاهرة 11 / 20 – الجيزة 11 / 20 – القليوبية 11 / 20

الوجه البحري والسواحل الشمالية

الإسكندرية 10 / 19 – البحيرة 10 / 19 – كفر الشيخ 10 / 18 – الدقهلية 10 / 19 – الغربية 10 / 19 – المنوفية 10 / 19 – الشرقية 11 / 20 – دمياط 11 / 18 – مطروح 10 / 19

مدن القناة وسيناء

بورسعيد 11 / 18 – الإسماعيلية 10 / 21 – السويس 11 / 21 – العريش 9 / 17 – رفح 9 / 17 – شرم الشيخ 14 / 22

محافظات الصعيد

الفيوم 10 / 21 – بني سويف 10 / 21 – المنيا 9 / 21 – أسيوط 8 / 22 – سوهاج 8 / 22 – قنا 11 / 23 – الأقصر 11 / 23 – أسوان 12 / 24 – الوادي الجديد 9 / 23

محافظات البحر الأحمر

الغردقة 14 / 22 – سفاجا 13 / 22 – مرسى علم 15 / 23 – شلاتين 16 / 24 – حلايب 16 / 23

نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

