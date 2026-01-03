انخفاض حاد بدرجات الحرارة وبرد قارس وشبورة كثيفة والصغرى بالقاهرة 9 درجات

طقس شديد البرودة يسيطر على البلاد ، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 3 يناير 2026 طقسًا شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل للدفء نسبيًا نهارًا، على أن تعود الأجواء شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى فرص تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، ما يستدعي توخي الحذر خاصة للمزارعي .

شبورة مائية كثيفة على الطرق

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة في الفترة من 3 حتى 10 صباحًا، على عدد من الطرق السريعة والزراعية المؤدية من وإلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، وسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تصل لحد الكثافة أحيانًا مما يؤثر على الرؤية الأفقية.

أمطار خفيفة واضطراب الملاحة

وتشهد بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

القاهرة:

العظمى 19° – الصغرى 9°

الإسكندرية:

العظمى 18° – الصغرى 11°

مطروح:

العظمى 18° – الصغرى 10°

سوهاج:

العظمى 21° – الصغرى 8°

قنا:

العظمى 24° – الصغرى 10°

أسوان:

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

العظمى 25° – الصغرى 12°.

