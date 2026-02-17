ماذا يفعل الخروب لجسمك في رمضان؟ 8 فوائد صحية تجعله مشروبًا مثالي

يُعد الخروب في رمضان من أشهر المشروبات التقليدية على مائدة الإفطار، ويحرص كثيرون على تناوله بعد ساعات الصيام الطويلة لما له من فوائد صحية متعددة. ويتميز الخروب باحتوائه على الألياف الطبيعية، ومضادات الأكسدة، وعدد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم.

في السطور التالية يستعرض الموجز فوائد الخروب الصحية في رمضان ولماذا يُنصح بتناوله باعتدال.

1- تحسين الهضم وعلاج الإسهال

يحتوي الخروب على ألياف طبيعية، خاصة «البكتين»، التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم.

كما يُستخدم كعلاج طبيعي للإسهال لدى الكبار والأطفال، ما يجعله مناسبًا بعد الإفطار.

2- تنظيم الكوليسترول في الدم

تساعد ألياف الخروب على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، مع دعم الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يساهم في تعزيز صحة القلب وتقليل مخاطر أمراض الشرايين.

3- بديل صحي للكاكاو

من أبرز مميزات الخروب أنه لا يحتوي على الكافيين أو الأوكسالات الموجودة في الكاكاو، لذلك يُعد خيارًا مناسبًا لمن يعانون من حساسية الكافيين أو مشكلات المعدة.

4- تنظيم مستويات سكر الدم

يمتلك الخروب مؤشرًا جلايسيميًا منخفضًا، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر بالدم، وبالتالي قد يساعد مرضى السكري على التحكم في معدلات الجلوكوز عند تناوله دون إفراط.

5- تقوية العظام والأسنان

يحتوي الخروب على معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي عناصر أساسية لدعم صحة العظام والأسنان، خاصة خلال شهر رمضان مع تغيّر نمط التغذية.

6- تحسين المزاج والطاقة

يساعد الخروب على تعزيز الشعور بالطاقة بعد الإفطار، كما يحتوي على مركبات طبيعية قد تساهم في تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

7- مضاد أكسدة قوي

غناه بمضادات الأكسدة يساعد في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ما يدعم المناعة ويحافظ على الصحة العامة.

8- خالٍ من الكافيين ومفيد للجهاز الهضمي

كونه خاليًا من الكافيين يجعله مناسبًا لمن يعانون من الأرق أو اضطرابات النوم. كما أن أليافه قد تساعد في تقليل الإمساك وتحسين كفاءة الجهاز الهضمي خلال الصيام.

نصيحة مهمة عند تناول الخروب في رمضان

رغم فوائد الخروب العديدة، يُفضل تناوله دون إضافة كميات كبيرة من السكر لتجنب السعرات الحرارية الزائدة، خاصة لمرضى السكري أو من يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا.

ويبقى الخروب أحد أفضل المشروبات الرمضانية الطبيعية التي تجمع بين الطعم المميز والفوائد الصحية المتنوعة، عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.