الأرصاد تكشف طقس ليلة رأس السنة 2026 وتحذيرات مهمة للمحتفلين خارج المنازل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال ليلة رأس السنة 2026، موضحة درجات الحرارة المتوقعة، وفرص الأمطار، والظواهر الجوية المؤثرة، مع توجيه نصائح مهمة للمواطنين، خاصة الراغبين في الاحتفال خارج المنازل.

طقس مستقر نهارًا في أغلب المحافظات

تشهد البلاد أجواءً شتوية مستقرة خلال فترات النهار، مع سطوع لأشعة الشمس على معظم الأنحاء. وتسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى نحو 21 درجة مئوية، بينما تتراوح على السواحل الشمالية بين 19 و20 درجة، وتصل إلى 24 درجة بمحافظات جنوب الصعيد.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا

حذرت هيئة الأرصاد من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة، وهي فترة ذروة احتفالات رأس السنة. ومن المتوقع أن تسجل الصغرى في القاهرة ما بين 10 و11 درجة مئوية، وتنخفض إلى 8 درجات في المدن الجديدة، وتصل إلى 6 درجات فقط في شمال الصعيد.

نشاط الرياح وإثارة الأتربة

تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح، قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال، خاصة في المناطق المكشوفة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي، وشمال البلاد، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة. وأوصت الأرصاد مرضى الحساسية والجيوب الأنفية باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية

أكدت الأرصاد استقرار الأجواء في القاهرة والمحافظات الداخلية، مع تلاشي فرص سقوط الأمطار. وتقتصر فرص الأمطار على السواحل الشمالية مثل مطروح والإسكندرية، وتكون خفيفة نهارًا، وقد تميل إلى المتوسطة خلال ساعات الليل المتأخرة.

شبورة مائية وتحذير للسائقين

تتكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، من الثالثة حتى العاشرة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى، مع امتدادها إلى بعض مناطق وسط سيناء وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات المواطنين لاستقبال رأس السنة 2026 واحتفالات عيد الميلاد المجيد، وسط دعوات من الأرصاد بمتابعة النشرات الجوية وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ليلًا.