تقلبات جوية لمدة أسبوع.. خريطة طقس مصر حتى 1 ديسمبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من غد الأربعاء 26 نوفمبر حتى السبت 1 ديسمبر 2025، مؤكدة ضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتفادي الآثار الناتجة عن التقلبات الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، ويرصد الموجز التفاصيل.

طقس خريفي وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

أوضحت الهيئة أن الانخفاض في درجات الحرارة ما زال مستمرًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس خريفي مائل للبرودة خلال الساعات الأولى من الصباح، بينما يكون مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب المناطق، وحارًا على جنوب الصعيد.

أما ليلًا، فيميل الطقس للاعتدال أول الليل ويصبح أكثر برودة في آخره.

تحذيرات من الشبورة المائية

حذرت الهيئة من شبورة مائية تمتد من الثانية بعد منتصف الليل حتى التاسعة صباحًا، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مرورًا بوسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت أن الشبورة قد تكون كثيفة في بعض الفترات وتؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، مطالبـة السائقين بتوخي الحذر.

السحب المنخفضة وفرص الرذاذ

أشارت الأرصاد إلى ظهور السحب المنخفضة على مناطق تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق من حين لآخر.

نشاط الرياح وتأثيره على الإحساس بالبرودة

أوضحت الهيئة أنه من المتوقع نشاط رياح خلال الفترة من السبت 29 نوفمبر حتى الاثنين 1 ديسمبر على السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى وفق بيان هيئة الأرصاد:

القاهرة

العظمى: 25

الصغرى: 16

الإسكندرية

العظمى: 23

الصغرى: 15

مطروح

العظمى: 22

الصغرى: 16

سوهاج

العظمى: 26

الصغرى: 15

قنا

العظمى: 27

الصغرى: 17

أسوان

العظمى: 30

الصغرى: 18

