استقرار نسبي في الأجواء اليوم..الأرصاد توضح فرص الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة

توقعت الأرصاد الجوية استمرار حالة الاستقرار النسبي في الطقس اليوم الثلاثاء، مع ظهور غطاء سحابي خفيف على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبه رذاذ خفيف غير مؤثر ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة على السواحل

كما أوضحت الهيئة أن هناك انخفاضًا طفيفًا على السواحل الشمالية، فيما تبقى الأجواء حارة نسبيًا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مع تحذيرات من أشعة الشمس المباشرة خلال منتصف النهار.

إليك درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025

- القاهرة الكبرى

القاهرة: العظمى 29° – الصغرى 21°

الجيزة: العظمى 29° – الصغرى 20°

القليوبية: العظمى 29° – الصغرى 20°

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: العظمى 27° – الصغرى 19°

البحيرة: العظمى 28° – الصغرى 19°

كفر الشيخ: العظمى 28° – الصغرى 20°

دمياط: العظمى 27° – الصغرى 20°

بورسعيد: العظمى 26° – الصغرى 21°

مرسى مطروح: العظمى 26° – الصغرى 18°

العلمين: العظمى 27° – الصغرى 18°

- إقليم الدلتا

المنوفية: العظمى 29° – الصغرى 20°

الغربية: العظمى 29° – الصغرى 20°

الدقهلية: العظمى 30° – الصغرى 19°

الشرقية: العظمى 30° – الصغرى 20°

الإسماعيلية: العظمى 30° – الصغرى 19°

- مدن القناة وسيناء

السويس: العظمى 31° – الصغرى 20°

العريش: العظمى 28° – الصغرى 19°

نخل: العظمى 27° – الصغرى 16°

طابا: العظمى 30° – الصغرى 20°

شرم الشيخ: العظمى 33° – الصغرى 24°

- الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: العظمى 32° – الصغرى 19°

المنيا: العظمى 33° – الصغرى 19°

أسيوط: العظمى 34° – الصغرى 20°

سوهاج: العظمى 35° – الصغرى 21°

قنا: العظمى 36° – الصغرى 22°

الأقصر: العظمى 37° – الصغرى 22°

أسوان: العظمى 38° – الصغرى 23°

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: العظمى 33° – الصغرى 24°

مرسى علم: العظمى 34° – الصغرى 25°

سفاجا: العظمى 33° – الصغرى 24°

رأس غارب: العظمى 32° – الصغرى 23°

- نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين

1. القيادة ببطء وحذر خلال الشبورة الكثيفة.

2. تجنّب الوقوف تحت الأشجار ولوحات الإعلانات أثناء نشاط الرياح.

3. ارتداء ملابس خريفية مناسبة خاصة في المساء.

4. غلق النوافذ جيدًا خلال هبوب الرياح المحملة بالأتربة.

5. متابعة التحديثات الجوية باستمرار عبر المصادر الرسمية.

