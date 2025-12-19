موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا اليوم في بطولة كأس العاصمة والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق سيراميكا اليوم في ثاني جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026.

يبحث فريق الاهلي عن تحقيق الفوز ضد سيراميكا عقب الهزيمة ضد إنبي في أولي جولات الفريق ببطولة كأس العاصمة ويشارك الأهلي في هذه النسخة من البطولة بالصف الثاني بسبب مشاركة عدد كبيرمن اللاعبين بالمنتخب الوطني الأول المشارك ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا

مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق سيراميكا التي تجمعهما في ثاني جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا

يمكنك متابعة مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق سيراميكا التي تجمعهما في ثاني جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة في الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر الجاري، عبر قنوات on sports مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد سيراميكا في كأس العاصمة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيراميكا

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره سيراميكا والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - مصطفي العش - عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: أحمد رضا - كوكا - محمد عبدالله.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر- حمزة عبدالكريم.

قرعة بطولة كأس عاصمة مصر

تم تقسيم الفرق المشاركة ببطولة كأس عاصمة مصر إلى ثلاث مجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المحموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

