تأجيل محاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف إعلامي شهير

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، المتهم بسب وقذف إعلامي شهير وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 7 أبريل المقبل، وذلك لحضور المحامي الأصيل، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل القضية ضد محمد رمضان

أظهرت تحقيقات الجهات المعنية أن الفنان محمد رمضان تعمد إزعاج الإعلامي المجني عليه عبر إساءة استخدام أجهزة الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي. وقد ورد في التحقيقات أن الأفعال المنسوبة للفنان جاءت بطريقة تتوافق مع الاتهامات الموجهة إليه.

في وقت سابق، أصدرت جهات التحقيق قرارًا بإحالة العرائض المقدمة من الإعلامي الشهير ضد محمد رمضان إلى المحاكمة الجنائية، حيث كانت أولى جلسات المحاكمة مقررة في 20 ديسمبر الماضي، قبل أن يتم تأجيلها إلى أبريل القادم.

أصل الخلاف بين رمضان والإعلامي

بدأت الأزمة بين محمد رمضان والإعلامي بعد ظهور الأخير في برنامجه ينتقد الفنان بسبب مقطع فيديو نشره على حسابه في إنستجرام، يظهر فيه وهو يلقي الأموال في حمام السباحة.



الإعلامي وصف تصرف رمضان قائلاً:

"أنت عدو نفسك بترمي الفلوس في بلد الناس طافحة الكوتة فيها، يا محمد إحنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون."

هذا المقطع أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، وهو ما أدى إلى تقديم الإعلامي بلاغًا يتهم فيه رمضان بالسب والقذف وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

جلسات محاكمات أخرى متعلقة بالفن

في سياق متصل، تم تأجيل محاكمة إعلامية شهيرة بسبب سرقة فكرة برنامج اليوتيوبر موسيلفا إلى جلسة 3 مارس، كما ستُعقد أولى جلسات استئناف الراقصة بوسي الأسد في 21 أبريل على حكم حبسها عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.