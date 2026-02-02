جمال يوسف: مسلسل "توابع" فيه كل عناصر النجاح

أعرب الفنان جمال يوسف عن سعادته الكبيرة بمشاركته في مسلسل "توابع"، مؤكدًا أن العمل تتوافر فيه كل عناصر النجاح، بداية من السيناريو وحتى فريق العمل، وهو ما جعله يشعر بالحماس منذ اللحظة الأولى، ويكشف الموجز التفاصيل.

قوة الورق ونجمة العمل

وقال جمال يوسف إن أول ما جذبه للمسلسل هو قوة الورق، مشيرًا إلى أن وجود نجمة بحجم ريهام حجاج كان سببًا إضافيًا لتحمسه، إلى جانب التعاون مع مخرج متميز سبق أن جمعه به أكثر من عمل ناجح، من بينها مسلسل زينهم.

الثقة في الشركة المنتجة

وأضاف جمال يوسف أن الشركة المنتجة تمثل عنصر ثقة كبير بالنسبة له، قائلًا إن وجود منتج بحجم محمد حلاوة يمنح العمل ثقلاً خاصًا، إلى جانب مشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين المتميزين، وهو ما اعتبره إضافة حقيقية لأي ممثل.

التعاون الأول مع ريهام حجاج

وتحدث جمال يوسف عن تعاونه الأول مع الفنانة ريهام حجاج، معبرًا عن إعجابه الشديد بها على المستوى الإنساني قبل الفني، معلقاً:

"ريهام حجاج ست جميلة جدًا أدب وأخلاق وذوق، بتعامل أصغر ممثل زي أكبر ممثل، ومهتمية بكل حاجة وعايزانا كلنا نطلع حلوين، أول مرة أتعامل معاها واتبسطت جدًا جدًا".

سعادته بالعمل مع أنوشكا

وأكد جمال يوسف أن مسلسل "توابع" من الأعمال القريبة إلى قلبه، كما أعرب عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع الفنانة أنوشكا، مشيدًا برقيها وهدوئها، مضيفاً:

"مبسوط جامد أوي إني اشتغلت مع أنوشكا، إنسانة راقية وفنانة جميلة وهادية، وهتفاجئكوا بدور مميز أوي المرة دي إن شاء الله".

علاقته بالمخرج يحيى إسماعيل

وتطرق جمال يوسف إلى علاقته بالمخرج يحيى إسماعيل، مؤكدًا احترامه وتقديره له، موضحًا أن تعاونهما بدأ عندما شارك كضيف شرف في مسلسل "زينهم"، قائلًا:

"راقي ومحترم ومتميز ودايمًا أفكاره برا الصندوق".